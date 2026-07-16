Сирський їдко відреагував на звільнення Федорова

Український народ і влада повинні сконцентруватися на війні та ефективній стратегії, яка забезпечить перемогу над Росією, а не на внутрішніх дискусіях. Як інформує портал "Коментарі", відповідну заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського було розміщено у Telegram Генштабу ЗСУ.

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

"Я горджуся тим, що завдяки Київській оборонній операції в 2022 році нам вдалося відстояти нашу столицю. І тепер в цьому місті можуть проходити брифінги, формуватися візії, прийматися рішення", — заявив головком, натякаючи на брифінг глави Міноборони Михайла Федорова у столиці 16 липня.

На цьому тлі Сирський пообіцяв, що зробить все можливе, щоб такі ж заходи могли відбуватися у вільній і незалежній Україні.

Головком переконаний, для цього українцям та владі потрібно зосередитися на війні і на ефективній стратегії, яка зараз демонструє конкретні результати.

"Дякую Михайлу Федорову за роботу на посаді Міністра оборони України. Бажаю йому і надалі залишатися в команді України. Разом до Перемоги!", — резюмував Олександр Сирський.

Читайте також на порталі "Коментарі" — очільник Офісу президента Кирило Буданов уперше прокоментував відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони та хвилю протестів, що прокотилася різними містами України після цього рішення.

Кирило Буданов у своїй заяві наголосив, що українці мають повне право ставити владі незручні запитання та вимагати відповідей. За його словами, активна громадянська позиція є ознакою демократичного суспільства, за свободу якого сьогодні бореться Україна.

Також видання "Коментарі" повідомляло – колишній міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що після своєї відставки отримав пропозицію від президента Володимира Зеленського продовжити роботу в його команді радником. Проте, за словами екс-міністра, він відмовився від цієї ініціативи.



