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Сырский едко отреагировал на увольнение Федорова

Главком ВСУ публично публично прокомментировал увольнение министра обороны

16 июля 2026, 16:10
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Кравцев Сергей

Украинский народ и власть должны сконцентрироваться на войне и эффективной стратегии, обеспечивающей победу над Россией, а не на внутренних дискуссиях. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующее заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского было размещено в Telegram Генштаба ВСУ.

Сырский едко отреагировал на увольнение Федорова

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

"Я горжусь тем, что благодаря Киевской оборонной операции в 2022 году нам удалось отстоять нашу столицу. И теперь в этом городе могут проходить брифинги, формироваться видения, приниматься решения", — заявил главком, намекая на брифинг главы Минобороны Михаила Федорова в столице 16 июля.

На этом фоне Сырский пообещал, что сделает все возможное, чтобы такие же мероприятия могли проходить в свободной и независимой Украине.

Главком убежден, для этого украинцам и власти нужно сосредоточиться на войне и эффективной стратегии, которая сейчас демонстрирует конкретные результаты.

"Благодарю Михаила Федорова за работу в должности Министра обороны Украины. Желаю ему и дальше оставаться в команде Украины. Итого к Победе!", — резюмировал Александр Сырский.

Читайте на портале "Комментарии" — глава Офиса президента Кирилл Буданов впервые прокомментировал отставку Михаила Федорова с должности министра обороны и волну протестов, прокатившуюся по разным городам Украины после этого решения.

Кирилл Буданов в своем заявлении подчеркнул, что украинцы имеют полное право задавать властям неудобные вопросы и требовать ответов. По его словам, активная гражданская позиция есть признак демократического общества, за свободу которого сегодня борется Украина.

Также издание "Комментарии" сообщало — бывший министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что после своей отставки получил предложение от президента Владимира Зеленского продолжить работу в его команде советником. Однако, по словам экс-министра, он отказался от этой инициативы.




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Источник: https://t.me/osirskiy/1765
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