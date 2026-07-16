Сырский едко отреагировал на увольнение Федорова

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Кравцев Сергей
Украинский народ и власть должны сконцентрироваться на войне и эффективной стратегии, обеспечивающей победу над Россией, а не на внутренних дискуссиях. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующее заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского было размещено в Telegram Генштаба ВСУ.
Александр Сырский. Фото: из открытых источников
На этом фоне Сырский пообещал, что сделает все возможное, чтобы такие же мероприятия могли проходить в свободной и независимой Украине.
Главком убежден, для этого украинцам и власти нужно сосредоточиться на войне и эффективной стратегии, которая сейчас демонстрирует конкретные результаты.
Читайте на портале "Комментарии" — глава Офиса президента Кирилл Буданов впервые прокомментировал отставку Михаила Федорова с должности министра обороны и волну протестов, прокатившуюся по разным городам Украины после этого решения.
Кирилл Буданов в своем заявлении подчеркнул, что украинцы имеют полное право задавать властям неудобные вопросы и требовать ответов. По его словам, активная гражданская позиция есть признак демократического общества, за свободу которого сегодня борется Украина.
Также издание "Комментарии" сообщало — бывший министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что после своей отставки получил предложение от президента Владимира Зеленского продолжить работу в его команде советником. Однако, по словам экс-министра, он отказался от этой инициативы.