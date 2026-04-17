logo_ukra

BTC/USD

77960

ETH/USD

2449.02

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

51.77

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Швидкий мир чи війна ще на 3 роки: до чого насправді готують українців
commentss НОВИНИ Всі новини

Швидкий мир чи війна ще на 3 роки: до чого насправді готують українців

Народний депутат Бужанський розповів, яка тригерна подія може чекати на українців

17 квітня 2026, 16:19
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Днями керівник Офісу президента України Кирило Буданов анонсував тригерну подію, яка може закінчитися для України катастрофічно, якщо не буде єдності.

Швидкий мир чи війна ще на 3 роки: до чого насправді готують українців

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Максим Бужанський зазначив, існують різні думки, яка саме подія може бути. 

“Насправді можна лише гадати. Особисто я вважаю, що мова йде про майбутнє підписання мирних угод. Є у нас, на жаль, сумний досвід реакції громадської на Стамбульську угоду, умови якої були максимально сприятливими для України порівняно з усіма пізнішими версіями. І, на жаль, багато хто тоді хотів більшого, і зараз ми бачимо, що це неможливо. Я вважаю, що йдеться про мирні угоди”, — розповів політик.

Водночас, за його словами, є й інший погляд. Зазначив, що один із відомих народних депутатів вважає, що йдеться про вихід США з переговорного процесу і про перехід війни в довгу фазу на 3 роки. 

"Мені все-таки здається, що правий я", — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент України Володимир Зеленський у вівторок, 14 квітня, відвідав Німеччину та під час спільної пресконференції з канцлером Фрідріхом Мерцем розповів про можливості повернення українських чоловіків мобілізаційного віку в Україну. 

Народний депутат Олексій Гончаренко у відео коротко нагадав заяви лідерів. Мерц зазначив, що Німеччина готова допомагати Україні повертати її громадян і обмежувати в'їзд в Німеччину чоловіків призовного віку. Зеленський зауважив, що Збройні сили України хочуть, щоб хлопці призовного віку, які в Німеччині, в Європі, замість цього були в Україні. ЗСУ, за його словами, потрібні ротації.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/live/LdccZst0Yrk
Теги:

Новини

Всі новини