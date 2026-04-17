Швидкий мир чи війна ще на 3 роки: до чого насправді готують українців

Днями керівник Офісу президента України Кирило Буданов анонсував тригерну подію, яка може закінчитися для України катастрофічно, якщо не буде єдності.

Народний депутат Максим Бужанський зазначив, існують різні думки, яка саме подія може бути.

“Насправді можна лише гадати. Особисто я вважаю, що мова йде про майбутнє підписання мирних угод. Є у нас, на жаль, сумний досвід реакції громадської на Стамбульську угоду, умови якої були максимально сприятливими для України порівняно з усіма пізнішими версіями. І, на жаль, багато хто тоді хотів більшого, і зараз ми бачимо, що це неможливо. Я вважаю, що йдеться про мирні угоди”, — розповів політик.

Водночас, за його словами, є й інший погляд. Зазначив, що один із відомих народних депутатів вважає, що йдеться про вихід США з переговорного процесу і про перехід війни в довгу фазу на 3 роки.

"Мені все-таки здається, що правий я", — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент України Володимир Зеленський у вівторок, 14 квітня, відвідав Німеччину та під час спільної пресконференції з канцлером Фрідріхом Мерцем розповів про можливості повернення українських чоловіків мобілізаційного віку в Україну.

Народний депутат Олексій Гончаренко у відео коротко нагадав заяви лідерів. Мерц зазначив, що Німеччина готова допомагати Україні повертати її громадян і обмежувати в'їзд в Німеччину чоловіків призовного віку. Зеленський зауважив, що Збройні сили України хочуть, щоб хлопці призовного віку, які в Німеччині, в Європі, замість цього були в Україні. ЗСУ, за його словами, потрібні ротації.



