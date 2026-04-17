Быстрый мир или война еще на 3 года: к чему на самом деле готовят украинцев

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
На днях руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов анонсировал триггерное событие, которое может окончиться для Украины катастрофически, если не будет единства.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Максим Бужанский отметил, существуют разные мнения, какое именно событие может быть.
В то же время, по его словам, есть и другой взгляд. Один из известных народных депутатов считает, что речь идет о выходе США из переговорного процесса и о переходе войны в длительную фазу на 3 года.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 14 апреля, посетил Германию и во время совместной пресс-конференции с канцлером Фридрихом Мерцем рассказал о возможности возвращения украинских мужчин мобилизационного возраста в Украину.
Народный депутат Алексей Гончаренко в видео кратко напомнил заявления лидеров. Мерц отметил, что Германия готова помогать Украине возвращать ее граждан и ограничивать въезд в Германию мужчин призывного возраста. Зеленский заметил, что Вооруженные силы Украины хотят, чтобы ребята призывного возраста, которые в Германии, в Европе, вместо этого были в Украине. ВСУ, по его словам, нужны ротации.