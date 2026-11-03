Що загрожує Зеленському, якщо відмовиться від територій: військовий відповів категорично

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Президент України Володимир Зеленський після візиту до Туреччини заявив про готовність зустрітися з лідером РФ Володимиром Путіним. Очільник України зазначив, що зустріч на найвищому рівні необхідна, оскільки технічні делегації не можуть врегулювати всі питання.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Військовий ЗСУ, політолог Кирило Сазонов зазначив, що делегації дійсно можуть врегулювати питання другорядні. Розв'язати ключові питання, наприклад території, з технічного персоналу ніхто не зможе. Тут на думку Сазонова, необхідна зустріч перших осіб країн. Однак він висловив сумніви, що й лідери країн зможуть розв'язати це питання.
На його переконання, лідери мають взяти особисто на себе відповідальність за припинення війни, припинення вогню.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що днями президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Сторони серед іншого обговорили безпеку судноплавства в Чорному морі.
Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що потрібно робити Зеленському, щоб не зірвати мирні переговори.