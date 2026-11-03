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Що загрожує Зеленському, якщо відмовиться від територій: військовий відповів категорично

Військовий Сазонов пояснив, що очікує на Зеленського, якщо він погодиться відмовитися від територій

3 листопада 2026, 00:58
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Кречмаровская Наталия

Президент України Володимир Зеленський після візиту до Туреччини заявив про готовність зустрітися з лідером РФ Володимиром Путіним. Очільник України зазначив, що зустріч на найвищому рівні необхідна, оскільки технічні делегації не можуть врегулювати всі питання.

Що загрожує Зеленському, якщо відмовиться від територій: військовий відповів категорично

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Військовий ЗСУ, політолог Кирило Сазонов зазначив, що делегації дійсно можуть  врегулювати питання другорядні. Розв'язати ключові питання, наприклад території, з технічного персоналу ніхто не зможе. Тут на думку Сазонова, необхідна зустріч перших осіб країн. Однак він висловив сумніви, що й лідери країн зможуть розв'язати це питання.

“Якщо Зеленський, наприклад, відмовиться від територій, його рішення фактично просто викличе заворушення у Києві та призведе до усунення його від влади. Скоріш за все… така сумна історія. Тому таких повноважень немає ні в кого”, — пояснив військовий. 

На його переконання, лідери мають взяти особисто на себе відповідальність за припинення війни, припинення вогню. 

“Це правильно, це  логічно. Але Зеленський одразу попередив, що переговори перших осіб важливі, серйозні, це відповідальність, але Україна не відмовиться від своїх територій, а вимоги Росії залишити їх добровільно, нераціональні”, — підсумував він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що днями президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Сторони серед іншого обговорили безпеку судноплавства в Чорному морі.

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що потрібно робити Зеленському, щоб не зірвати мирні переговори.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=p_pVzRAEyp0
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