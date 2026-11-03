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Что грозит Зеленскому, если откажется от территорий: военный ответил категорически

Военный Сазонов объяснил, что ожидает Зеленского, если он согласится отказаться от территорий

3 ноября 2026, 00:58
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Кречмаровская Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский после визита в Турцию заявил о готовности встретиться с лидером РФ Владимиром Путиным. Глава Украины отметил, что встреча на самом высоком уровне необходима, поскольку технические делегации не могут урегулировать все вопросы.

Что грозит Зеленскому, если откажется от территорий: военный ответил категорически

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Военный ВСУ, политолог Кирилл Сазонов отметил, что делегации действительно могут урегулировать вопросы второстепенные. Решить ключевые вопросы, например территории, из технического персонала никто не сможет. Здесь, по мнению Сазонова, необходима встреча первых лиц стран. Однако он выразил сомнение, что и лидеры стран смогут решить этот вопрос.

"Если Зеленский, например, откажется от территорий, его решение фактически просто вызовет беспорядки в Киеве и приведет к отстранению его от власти. Скорее всего, такая печальная история. Поэтому таких полномочий нет ни у кого", — пояснил военный.

По его убеждению, лидеры должны взять на себя ответственность за прекращение войны, прекращение огня.

"Это правильно, это логично. Но Зеленский сразу предупредил, что переговоры первых лиц важны, серьезны, это ответственность, но Украина не откажется от своих территорий, а требования России оставить их добровольно, нерациональны", — подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что на днях президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом. Стороны, среди прочего, обсудили безопасность судоходства в Черном море.

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что нужно делать Зеленскому, чтобы не сорвать мирные переговоры.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=p_pVzRAEyp0
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