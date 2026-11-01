“Президент має зашити рота і мовчати”: у Раді різко пройшлися по Зеленському

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Сергій Кречмаровський
Днями президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Сторони серед іншого обговорили безпеку судноплавства в Чорному морі.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що пропонував один із варіантів встановлення перемир'я в Чорному морі за підтримки Туреччини.
Однак нардеп вказав на різкі висловлювання Зеленського перед важливими переговорами. Ердоган, за його словами зазначив, що почне працювати з росіянами, що треба забезпечити безпеку судноплавства в Чорному морі. Україна, наголосив політик, в цьому зацікавлена. Але, за словами Гончаренка, Зеленський перед візитом в Туреччину дає інтерв’ю, де говорить, що Путін божевільний.
Політик наголосив, що зараз мають відбутися перемовини в Абу-Дабі з росіянами та американцями, далі на початку грудня саміт G20 в Маямі. І вже Трамп сказав, що Зеленський може туди бути запрошений, а там буде і Росія, і Китай, зазначив Гончаренко.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який сценарій припинення війни можуть готувати Україні.