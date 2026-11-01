“Президент має зашити рота і мовчати”: у Раді різко пройшлися по Зеленському

Днями президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Сторони серед іншого обговорили безпеку судноплавства в Чорному морі.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що пропонував один із варіантів встановлення перемир'я в Чорному морі за підтримки Туреччини.

“Ердоган на пресконференції сказав, що справедливий мир — це коли немає переможених. Я думаю, що ми собі інакше уявляємо справедливість — це факт. Але в нашому випадку саме справедливе, що може бути, це завершити цю війну, бо кожен день продовження нічого нам не приносить”, — переконаний політик.

Однак нардеп вказав на різкі висловлювання Зеленського перед важливими переговорами. Ердоган, за його словами зазначив, що почне працювати з росіянами, що треба забезпечити безпеку судноплавства в Чорному морі. Україна, наголосив політик, в цьому зацікавлена. Але, за словами Гончаренка, Зеленський перед візитом в Туреччину дає інтерв’ю, де говорить, що Путін божевільний.

“Ми всі розуміємо все. Але президент має мовчати, зашити рота і займатися тією самою дипломатією і займатися всім, щоб відбулася деескалація, щоб нічого не зірвати, щоб нічого не збити”, — переконаний парламентар.

Політик наголосив, що зараз мають відбутися перемовини в Абу-Дабі з росіянами та американцями, далі на початку грудня саміт G20 в Маямі. І вже Трамп сказав, що Зеленський може туди бути запрошений, а там буде і Росія, і Китай, зазначив Гончаренко.

“Втратити цей момент — це божевілля. І ця безкінечна потужність, яку нам тут демонструє наш президент, насправді це є божевілля. Нам не потрібна ця потужність, нам потрібен мир, щоб відбудовувати країну”, — підсумував народний депутат.

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