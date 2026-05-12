САП будет просить взять Ермака под стражу с многомиллионным залогом: о какой сумме идет речь

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить суд заключить под стражу бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака с возможностью внесения залога в 180 млн гривен. Как сообщает портал "Комментарии", об этом на брифинге сообщил глава САП Александр Клименко.

По его словам, сегодня прокуратура будет ходатайствовать об избрании для Ермака меры пресечения в виде содержания под стражей или залога в размере 180 млн гривен.

Бывшего руководителя Офиса президента подозревают в схеме по "отмыванию" денег во время элитного строительства.

12 мая в 16:00 суд должен рассмотреть вопрос об избрании для него меры пресечения.

Следует отметить, что в ходе этого же брифинга Александр Клименко отметил, что глава украинского государства Владимир Зеленский не фигурирует в рамках досудебного расследования по делу об отмывании денег через "Династию".

"Президент Украины не фигурировал и не фигурирует в рамках досудебного расследования", – заявил Клименко.

В то же время подозрение по делу получили: бывший руководитель Офиса президента; бывший вице-премьер-министр Украины; бизнесмен Тимур Миндич; еще четверо участников организованной группы.

Читайте на портале "Комментарии" — 11 мая работники НАБУ и САП начали проводить следственные действия в отношении бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака. Бывшему руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку объявили о подозрении. НАБУ и САП пришли к нему в рамках дела "Мидас".

Также издание "Комментарии" сообщало – бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал вручение ему подозрения в деле строительства кооператива "Династия", заявив о беспрецедентном давлении на правоохранительные органы. По словам политика, в последние месяцы вокруг расследования якобы велась активная публичная кампания с целью добиться конкретных процессуальных решений против него.



