Рейтинг Зеленського зазнав кардинальних змін: нардеп показав закриту соціологію

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк заявив про суттєве погіршення балансу довіри до президента України Володимира Зеленського. За його словами, дані закритого соціологічного дослідження свідчать, що рівень недовіри до глави держави вперше перевищив рівень довіри.

Ярослав Железняк у Facebook опублікував фрагмент опитування з графіками результатів. Згідно з наведеними даними, баланс довіри та недовіри до Зеленського став негативним. Недовіра серед українців до президента перевищує довіру на 0,5%.

Водночас у тому ж дослідженні значно вищі показники балансу довіри отримали очільник ОП Кирило Буданов та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Їхні показники становлять 41,5% та 38,5% відповідно.

"Ось в цей графік я вірю. Це березень 2026-го, і головне опитування не по телефону, а face to face. Не бачу я абсолютно ніякого вже шляху змінити ситуацію, єдине що будуть заливати і далі грошима з бюджету весь цей популізм", — сказав нардеп.

Железняк розкритикував економічні ініціативи влади, зокрема державні виплати, кешбеки та соціальні програми, які, на його думку, використовуються для підтримки рейтингу президента.

"А закінчиться це тоді, коли хтось приїде і покаже Президенту що навіть вже кешбек ані з економічної точки зору, ані з рейтингу вже не працює. Точніше працює в мінус. Як, до речі, і всі "прості рішення", які ми спостерігаємо 7 років", — додав Железняк.

Зауважимо, що депутат не уточнив, яка саме соціологічна компанія проводила дослідження щодо рейтингу Зеленського.

