Рейтинг Зеленского претерпел кардинальные изменения: нардеп показал закрытую социологию

Slava Kot
Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк заявил о существенном ухудшении баланса доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его словам, данные закрытого социологического исследования свидетельствуют, что уровень недоверия к главе государства впервые превысил уровень доверия.
Рейтинг Зеленского упал в балансе доверия и недоверия.
Ярослав Железняк в Facebook опубликовал фрагмент опроса с графиками результатов. Согласно приведенным данным, баланс доверия и недоверия к Зеленскому стал отрицательным. Недоверие среди украинцев к президенту превышает доверие на 0,5%.
Вместе с тем, в том же исследовании значительно более высокие показатели баланса доверия получили глава ОП Кирилл Буданов и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Их показатели составляют 41,5% и 38,5% соответственно.
Железняк подверг критике экономические инициативы властей, в том числе государственные выплаты, кэшбеки и социальные программы, которые, по его мнению, используются для поддержания рейтинга президента.
Рейтинг Зеленского снизился
Заметим, что депутат не уточнил, какая именно социологическая компания проводила исследования по рейтингу Зеленского.
