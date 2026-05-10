Рейтинг Зеленского претерпел кардинальные изменения: нардеп показал закрытую социологию

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк заявил о существенном ухудшении баланса доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его словам, данные закрытого социологического исследования свидетельствуют, что уровень недоверия к главе государства впервые превысил уровень доверия.

Ярослав Железняк в Facebook опубликовал фрагмент опроса с графиками результатов. Согласно приведенным данным, баланс доверия и недоверия к Зеленскому стал отрицательным. Недоверие среди украинцев к президенту превышает доверие на 0,5%.

Вместе с тем, в том же исследовании значительно более высокие показатели баланса доверия получили глава ОП Кирилл Буданов и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Их показатели составляют 41,5% и 38,5% соответственно.

"Вот в этот график я верю. Это март 2026-го, и главный опрос не по телефону, а face to face. Не вижу я абсолютно никакого пути изменить ситуацию, единственное что будут заливать и дальше деньгами из бюджета весь этот популизм", — сказал нардеп.

Железняк подверг критике экономические инициативы властей, в том числе государственные выплаты, кэшбеки и социальные программы, которые, по его мнению, используются для поддержания рейтинга президента.

"А закончится это тогда, когда кто-то приедет и покажет Президенту, что даже уже кэшбек ни с экономической точки зрения, ни с рейтинга уже не работает. Точнее работает в минус. Как, кстати, и все "простые решения", которые мы наблюдаем 7 лет", — добавил Железняк.

Заметим, что депутат не уточнил, какая именно социологическая компания проводила исследования по рейтингу Зеленского.

