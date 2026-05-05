Чи обвалиться рейтинг Зеленського: що показала нова соціологія

Кравцев Сергей
Свіжа соціологія щодо довіри Зеленському робилась до 27 квітня, коли тільки ставали відомі нові епізоди з "плівок Міндіча", але вже можна зробити самовпевнений висновок – рейтингу Зеленського останній скандал не загрожує. Таку думку висловив експерт-міжнародник Ілія Куса.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
Він продовжує, соціологи опитали третину недовіряючих Зеленському на предмет "чому?". Виявилось, що 40% ніколи не довіряли ще з Оману, що зрозуміло, у опозиції є своя ядерна аудиторія. А наступні 32% — це "втомлені" від війни, незадоволені тим, що він не закінчив війну, що війна ще продовжується з оцими перебоями світла і похоронками. Власне корупція і призначення недолугих "дружбанів" на потоки – це лише одна п’ята частина від отієї третини недовіряючих Зеленському.
