Чи обвалиться рейтинг Зеленського: що показала нова соціологія

Свіжа соціологія щодо довіри Зеленському робилась до 27 квітня, коли тільки ставали відомі нові епізоди з "плівок Міндіча", але вже можна зробити самовпевнений висновок – рейтингу Зеленського останній скандал не загрожує. Таку думку висловив експерт-міжнародник Ілія Куса.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Подивіться. У нього баланс довіри/недовіри топчеться довкола 60% з минулого літа, приблизно з атаки на НАБУ у липні. "Міндічгейт" восени народ схавав нормально. Падіння до 53% було у лютому, коли півКиєва сиділо без тепла. І це чудово пояснюється у наступній таблиці соціологів", – зазначив експерт.

Він продовжує, соціологи опитали третину недовіряючих Зеленському на предмет "чому?". Виявилось, що 40% ніколи не довіряли ще з Оману, що зрозуміло, у опозиції є своя ядерна аудиторія. А наступні 32% — це "втомлені" від війни, незадоволені тим, що він не закінчив війну, що війна ще продовжується з оцими перебоями світла і похоронками. Власне корупція і призначення недолугих "дружбанів" на потоки – це лише одна п’ята частина від отієї третини недовіряючих Зеленському.

"Саме тому думаю, що і нинішній скандал потоне у об’єданавчому прапороносництві, та буде добитий поляризаційними загрозами олігархів "Файєр пойнта". А юридичний бік справи НАБУ будуть розвалювати чекісти через погрози та кримінал. Так само і завалюватимуть роти решткам говорящих. Відтак питання, як європейці зможуть вплинути на "сувєрєнних корумпантів" – стає ключовим. І є 90 мільярдів причин не скотитись в Малоросію", – констатував аналітик.

Читайте також на порталі "Коментарі" — більшість наших співвітчизників не хочуть бачити Володимира Зеленського президентом після війни, хоч зараз підтримують його як лідера країни. Як повідомляє портал "Коментарі", про це свідчать результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).



