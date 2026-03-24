Раду охопив хаос: яких рішень нардепи чекають від Зеленського

Парламентська криза вже очевидна — частина народних депутатів не відвідує засідання, Рада не ухвалює законопроєкти. Повідомляють про значні проблеми в монобільшості.

Народний депутат Олексій Кучеренко зазначив, що всередині фракції “Слуга народу” ситуація складна — хаос, нервова атмосфера, відсутність чіткого розуміння, чим вони реально управляють і яку відповідальність несуть.

“Чи є страх перед антикорупційними органами? Думаю, що так. І це, в принципі, можна зрозуміти. Якщо подивитися спокійно, то в парламент у 2019 році зайшло багато випадкових людей, переважно з бізнесу. Вони не мали політичного досвіду, не були публічними фігурами і не дуже розуміли, куди потрапили”, — пояснив політик.

За його словами, багато з цих депутатів намагалися використати цей період для власних можливостей: заходили в тендери, проєкти, енергетику, різні бізнес-історії.

“І саме там вони часто потрапляли в антикорупційні пастки: прослуховування, розслідування, підозри. У результаті зараз вони почуваються дуже некомфортно. З одного боку мають бажання жити заможно, користуватися статусом, їздити на дорогих авто, подорожувати. З іншого над ними висить постійний контроль, ризик підозр, виклики на допити”, — зауважив політик.

За словами народного депутата, більшості як такої у Верховній Раді немає — вже давно не збирають навіть 180 голосів, а інколи ледве дотягують до 120.

“І виглядає це так: після обіду, умовно після 12-ї години, “потенціал Верховної Ради зникає”. Депутати розходяться: хтось їсти, хтось у теніс, хтось у своїх справах. Дуже комфортно себе почувають, відпочивають, займаються особистими справами”, — окреслив ситуацію політик.

При цьому народний депутат зауважив, що це стосується всіх парламентарів. Представники інших фракцій більш дисципліновані. Однак в цілому, за його словами, ситуація очевидна.

“Тому питання до президента: до кого в нього претензії? Адже саме ця команда формувала більшість і фактично збирала коаліцію з тими, з ким зараз має проблеми. Нехай чітко сформулює, до кого питання і які рішення він пропонує”, — переконаний Кучеренко.

Політик додав, що Арахамія намагається згладити ситуацію і допомогти президенту виглядати краще, однак це не вирішує проблему.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розповіли про плани Зеленського.



