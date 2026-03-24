Раду охватил хаос: каких решений нардепы ждут от Зеленского

Парламентский кризис уже очевиден – часть народных депутатов не посещает заседание, Рада не принимает законопроекты. Сообщают о значительных проблемах в монобольшинстве.

Владимир Зеленский.

Народный депутат Алексей Кучеренко отметил, что внутри фракции "Слуга народа" ситуация сложная — хаос, нервная атмосфера, отсутствие четкого понимания, чем они реально управляют и какую ответственность несут.

"Есть ли страх перед антикоррупционными органами? Думаю, что да. И это, в принципе, можно понять. Если посмотреть спокойно, то в парламент в 2019 году зашли многие случайные люди, преимущественно из бизнеса. Они не имели политического опыта, не были публичными фигурами и не очень понимали, куда попали", — пояснил политик.

По его словам, многие из этих депутатов пытались использовать этот период для собственных возможностей: заходили в тендеры, проекты, энергетику, разные бизнес-истории.

"И именно там они часто попадали в антикоррупционные ловушки: прослушивание, расследование, подозрения. В результате сейчас они чувствуют себя очень некомфортно. С одной стороны, желают жить зажиточно, пользоваться статусом, ездить на дорогих авто, путешествовать. С другой над ними висит постоянный контроль, риск подозрений, вызовы на допросы", — отметил он.

По словам народного депутата, большинства как такового в Верховной Раде нет — уже давно не собирают даже 180 голосов, а иногда едва дотягивают до 120.

"И выглядит это так: после обеда, условно после 12 часов, "потенциал Верховной Рады исчезает". Депутаты расходятся: кто-то есть, кто-то в теннис, кто-то по своим делам. Очень комфортно себя чувствуют, отдыхают, занимаются личными делами", — наметил ситуацию политик.

При этом народный депутат отметил, что это касается всех парламентариев. Представители других фракций более дисциплинированы. Однако в целом, по его словам, ситуация очевидна.

"Поэтому вопрос к президенту: к кому у него претензии? Ведь именно эта команда формировала большинство и фактически собирала коалицию с теми, с кем сейчас проблемы. Пусть четко сформулирует, к кому вопросы и какие решения он предлагает", — убежден Кучеренко.

Политик добавил, что Арахамия пытается сгладить ситуацию и помочь президенту выглядеть лучше, однако это не решает проблему.

