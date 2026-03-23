Нардепи шокували викриттям: стали відомі справжні плани Зеленського

Президент України Володимир Зеленський зробив резонансну заяву — Україна може отримувати газ із Мозамбіку. Однак в Раді зазначають, що українці обманюються, та розповіли про справжні наміри Зеленського.

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що Зеленський вирішив підняти мотивацію депутатів від “Слуг Народу” і заявив, що поговорив з президентом Мозамбіку і скоро Україна отримає мозамбікський газ.

"Що за ідіотизм? — спитаєте ви. І будете праві. Бо перший газ при кращому варіанті ми можемо отримати в 2029-му році”, — зазначив він.

Політик пояснив, чому 2029 рік. За його словами, головний проєкт — Mozambique LNG від TotalEnergies — лише у січні 2026 року відновив будівництво після чотирьох років простою через збройне повстання на півночі країни. Зараз, пояснив політик, готовність — 40%. Другий великий проєкт від ExxonMobil та Eni досі навіть не прийняв фінального інвестиційного рішення.

“Ви подумаєте, що Володимир Олександрович нас обманює з газом з Мозамбіку. Але насправді обманюєтесь ви. Бо наш великий лідер планує сидіти на Банковій і в 2029-му, і в 2030-му, і можливо навіть і після. А там може вже і газ прийде”, — підсумував політик.

За словами народного депутата Олексія Гончаренка, у середу готуються побиття народних депутатів.