Радіти насправді нічому: нардеп жорстко розніс домовленості Зеленського та Трампа

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Кречмаровская Наталия
Під час саміту НАТО президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп провели зустріч. Заявляли про вагомі результати та важливі домовленості. Однак в Раді зазначили, що головна мета — не досягнута.
Зеленський та Трамп. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Гончаренко переконаний, що реальних результатів зустрічі Зеленського та Трампа немає. За його словами, лунали обнадійливі заяви, однак ніхто не дивиться в корінь — лідери ж зустрілися не просто, щоб поговорити. Важливий результат, якого фактично немає.
Фактично, зазначив нардеп, на прохання Зеленського дати ракети, Трамп відповів “Ой, клас, іди і зроби собі сам”.
Народний депутат пояснив, що не побачив по зустрічі з Трампом ключового, а саме миру. Результатом зустрічі, за його словами, могла бути заява Трампа про шляхи вирішення питання.
А так, за словами політика, ніякого результату немає. А це означає, що війна продовжується, зауважив він.
І в цьому контексті не буде виборів, про які зараз говорять, адже, підкреслив, що вибори означали б, що завершилась війна.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яке рішення Зеленського розкритикували в Раді.