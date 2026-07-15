Радіти насправді нічому: нардеп жорстко розніс домовленості Зеленського та Трампа

Під час саміту НАТО президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп провели зустріч. Заявляли про вагомі результати та важливі домовленості. Однак в Раді зазначили, що головна мета — не досягнута.

Зеленський та Трамп. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко переконаний, що реальних результатів зустрічі Зеленського та Трампа немає. За його словами, лунали обнадійливі заяви, однак ніхто не дивиться в корінь — лідери ж зустрілися не просто, щоб поговорити. Важливий результат, якого фактично немає.

“Про що домовились? Про те, що Україна буде виробляти Patriot? У мене погана новина — не буде завтра в нас власних Patriot. Не працює це так. На це підуть роки, ще невідомо, яку нам ліцензію дадуть, чи всі компоненти тощо, — пояснив політик.

Фактично, зазначив нардеп, на прохання Зеленського дати ракети, Трамп відповів “Ой, клас, іди і зроби собі сам”.

“Це точно не та відповідь, яка потрібна сьогодні Україні. Бо нам потрібні ці протиракети прямо зараз, тому що ця балістика летить кожен день сюди. Те, що ми колись через декілька років можливо виробимо, а можливо і ні”, — зауважив політик.

Народний депутат пояснив, що не побачив по зустрічі з Трампом ключового, а саме миру. Результатом зустрічі, за його словами, могла бути заява Трампа про шляхи вирішення питання.

“Якби він сказав — “Україна згодна зупинитись по лінії зіткнення, значить це єдиний реальний варіант. І значить, переді мною як перед президентом США стоїть завдання дотиснути Росію, для цього я роблю — раз, два, три. Не вийде — далі буду думати, що робити”. Оце був би результат”, — підкреслив парламентар.

А так, за словами політика, ніякого результату немає. А це означає, що війна продовжується, зауважив він.

І в цьому контексті не буде виборів, про які зараз говорять, адже, підкреслив, що вибори означали б, що завершилась війна.

“І, на жаль, я не бачу жодних підстав для цього”, — резюмував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яке рішення Зеленського розкритикували в Раді.



