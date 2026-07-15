Радоваться действительно нечему: нардеп жестко разнес договоренности Зеленского и Трампа

В ходе саммита НАТО президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели встречу. Заявляли о весомых результатах и важных договоренностях. Однако в Раде отметили, что главная цель – не достигнута.

Зеленский и Трамп. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко уверен, что реальных результатов встречи Зеленского и Трампа нет. По его словам, звучали обнадеживающие заявления, однако никто не смотрит в корень – лидеры же встретились не просто, чтобы поговорить. Важен результат, которого практически нет.

"О чем договорились? О том, что Украина будет производить Patriot? У меня плохая новость — не будет завтра у нас собственных Patriot. Не работает это так. На это пойдут годы, еще неизвестно, какую нам лицензию дадут, все ли компоненты и т.д.", — пояснил политик.

Фактически, отметил нардеп, по просьбе Зеленского даты ракеты, Трамп ответил "Ой, класс, иди и сделай себе сам".

"Это точно не тот ответ, который нужен сегодня Украине. Потому что нам нужны эти противоракеты прямо сейчас, потому что эта баллистика летит каждый день сюда. То, что мы когда-нибудь через несколько лет возможно выработаем, а возможно и нет", — отметил политик.

Народный депутат объяснил, что не увидел после встречи с Трампом ключевого, а именно мира. Результатом встречи, по его словам, могло быть заявление Трампа о путях решения вопроса.

“Если бы он сказал – “Украина согласна остановиться по линии столкновения, значит это единственный реальный вариант. И значит, передо мной как перед президентом США стоит задача дожать Россию, для этого я делаю – раз, два, три. Не получится — дальше буду думать, что делать". Это был бы результат", — подчеркнул парламентарий.

А так, по словам политика, никакого результата нет. Это значит, что война продолжается, заметил он.

И в этом контексте не будет выборов, о которых сейчас говорят, ведь подчеркнул, что выборы означали бы, что завершилась война.

"И, к сожалению, я не вижу никаких оснований для этого", — резюмировал политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какое решение Зеленского раскритиковали в Раде.



