Радоваться действительно нечему: нардеп жестко разнес договоренности Зеленского и Трампа

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Кречмаровская Наталия
В ходе саммита НАТО президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели встречу. Заявляли о весомых результатах и важных договоренностях. Однако в Раде отметили, что главная цель – не достигнута.
Зеленский и Трамп. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Гончаренко уверен, что реальных результатов встречи Зеленского и Трампа нет. По его словам, звучали обнадеживающие заявления, однако никто не смотрит в корень – лидеры же встретились не просто, чтобы поговорить. Важен результат, которого практически нет.
Фактически, отметил нардеп, по просьбе Зеленского даты ракеты, Трамп ответил "Ой, класс, иди и сделай себе сам".
Народный депутат объяснил, что не увидел после встречи с Трампом ключевого, а именно мира. Результатом встречи, по его словам, могло быть заявление Трампа о путях решения вопроса.
А так, по словам политика, никакого результата нет. Это значит, что война продолжается, заметил он.
И в этом контексте не будет выборов, о которых сейчас говорят, ведь подчеркнул, что выборы означали бы, что завершилась война.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какое решение Зеленского раскритиковали в Раде.