Рада “закрилась” на місяць: нардепи хапаються за голову - що буде з призначенням міністрів

Верховна Рада України у четвер, 16 липня, призначила нового прем’єр-міністра та новий склад уряду. Однак, два міністерські крісла залишаються порожніми і парламент пішов на тривалу перерву. Нардепи розповіли, що буде далі з призначеннями.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олександр Федієнко розповів, що була зустріч фракції і було сказано, що, можливо, сьогодні президент запропонує іншу кандидатуру, нову кандидатуру на міністра оборони.

“Яка це кандидатура, хто це буде, ніхто не уточнив і, відверто кажучи, не було сказано. Тому все, що залишається, це просто поки чекати, чи буде сьогодні запропонована нова кандидатура. Якщо вона сьогодні буде запропонована, то, скоріше все, вже пізно вночі парламент збереться. Звісно, за умови, якщо ця кандидатура буде влаштовувати представників всіх фракцій”, — зазначив він.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що у сесійній залі вимагав провести консультації та визначитися з Міністром оборони, але засідання просто закрили.

“Країна залишилась без очільника МЗС та Міноборони. Ну правда, найменше важливі питання під час війни”, — іронічно прокоментував ситуацію парламентар.

Згодом додав, що ніякого засідання фракції “Слуги народу” щодо міністра оборони не буде.

“Точніше вона (фракція, — ред.) була пару хвилин де сказали, що на посаду Міноборони шукають іншу кандидатуру ніж Клименко (але і не Федоров). Сказали, що може щось о 21:00 буде (але думаю чергова байка) або вже у серпні….18-го серпня, для розуміння”, — зазначив політик.

Він підкреслив — Міністра закордонних справ немає, Міністра оборони немає, Голови СБУ немає, голови Зовнішньої розвідки немає…..

“Так точно переможемо”, — зауважив нардеп.

Також політик додав, що з моменту формування нового уряду, Федоров повністю звільнений і не виконує обовʼязки міністра.

“Окремо прошу відмітити як технічно злили Клименко з усіх посад… Завтра пленарного засідання не буде. Наступне відбудеться по плану станом на зараз 18-го серпня…”, — підсумував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розповіли про управлінський стиль Зеленського.



