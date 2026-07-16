Нардепи хапаються за голову: що стало почерком управлінського стилю Зеленського

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Кречмаровская Наталия
Президент України Володимир Зеленський, як повідомляють народні депутати, вирішив вносити на посаду міністра оборони Ігоря Клименка, а не Михайла Федорова. Попередній пропрацював близько півроку. У Раді розкритикували рішення Зеленського.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народна депутатка Ірина Геращенко зазначили, що зміна кожні півроку міністра оборони воюючої країни — це кошмар.
Політик пояснила, що Михайло Федоров пройшов власний шлях еволюції, від ключового учасника команди Зеленського в 2019 році, який сприяв його перемозі, до міністра оборони воюючої країни, який демонстрував адекватність, готовність до комунікації і бодай прагнув змін в ЗСУ. Еволюція, за її словами, завжди викликає повагу.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що рішення Зеленського щодо Федорова жорстко розкритикували у суспільстві — в мережі Інтернет ширяться заклики вийти на мітинг у підтримку Федорова.
Відреагували на ситуацію військові. Мер Генічеська, військовий з позивним “Осман” Станіслав Бунятов зазначив, що бачить багато повідомлень про мітинги. Він зазначив, що "майдан" — це підігрування росіянам.