Нардепи хапаються за голову: що стало почерком управлінського стилю Зеленського

Президент України Володимир Зеленський, як повідомляють народні депутати, вирішив вносити на посаду міністра оборони Ігоря Клименка, а не Михайла Федорова. Попередній пропрацював близько півроку. У Раді розкритикували рішення Зеленського.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Ірина Геращенко зазначили, що зміна кожні півроку міністра оборони воюючої країни — це кошмар.

“Немає ні бажання, ні сил щось писати, бо все очевидно — хаос, ревнощі, відсутність стратегії і тактики, емоційні гойдалки стали почерком управлінського стилю Зеленського. Ціна — знищення державних інституцій і втрачений для країни час”, — зауважила народна депутатка.

Політик пояснила, що Михайло Федоров пройшов власний шлях еволюції, від ключового учасника команди Зеленського в 2019 році, який сприяв його перемозі, до міністра оборони воюючої країни, який демонстрував адекватність, готовність до комунікації і бодай прагнув змін в ЗСУ. Еволюція, за її словами, завжди викликає повагу.

“Зате на Банковій — деградація і брежневскій застой. Самодурство, політичні ревнощі, несприйняття іншої думки, які надто дорого обходяться країні”, — підсумувала вона.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що рішення Зеленського щодо Федорова жорстко розкритикували у суспільстві — в мережі Інтернет ширяться заклики вийти на мітинг у підтримку Федорова.

Відреагували на ситуацію військові. Мер Генічеська, військовий з позивним “Осман” Станіслав Бунятов зазначив, що бачить багато повідомлень про мітинги. Він зазначив, що "майдан" — це підігрування росіянам.