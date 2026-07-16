Рада "закрылась" на месяц: нардепы хватаются за голову - что будет с назначением министров

Верховная Рада Украины в четверг, 16 июля, назначила нового премьер-министра и новый состав правительства. Однако два министерских кресла остаются пустыми и парламент ушел на длительный перерыв. Нардепы рассказали, что будет дальше с назначениями.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Александр Федиенко рассказал, что была встреча фракции и было сказано, что, возможно, сегодня президент предложит другую кандидатуру, новую кандидатуру на министра обороны.

"Какая это кандидатура, кто это будет, никто не уточнил и, откровенно говоря, не было сказано. Поэтому все, что остается, это пока ждать, будет ли сегодня предложена новая кандидатура. Если она сегодня будет предложена, то, скорее всего, уже поздно ночью парламент соберется. Конечно, при условии, что эта кандидатура будет устраивать представителей всех фракций”, — отметил он.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что в сессионном зале требовал провести консультации и определиться с Министром обороны, но заседание просто закрыли.

"Страна осталась без главы МИД и Минобороны. Ну правда, менее важные вопросы во время войны", — иронически прокомментировал ситуацию парламентарий.

Впоследствии добавил, что никакого заседания фракции "Слуги народа" по министру обороны не будет.

"Точнее она (фракция, — ред.) была пару минут, где сказали, что на должность Минобороны ищут другую кандидатуру, чем Клименко (но и не Федоров). Сказали, что может что-то в 21:00 будет (но думаю очередная басня) или уже в августе….18-го августа, для понимания", — отметил политик.

Он подчеркнул — Министра иностранных дел нет, Министра обороны нет, Главы СБУ нет, главы Внешней разведки нет.

"Так точно победим", — отметил нардеп.

Также политик добавил, что с момента формирования нового правительства Федоров полностью уволен и не исполняет обязанности министра.

"Отдельно прошу отметить, как технически слили Клименко со всех должностей... Завтра пленарного заседания не будет. Следующее состоится по плану по состоянию на сейчас 18 августа...", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде рассказали об управленческом стиле Зеленского.



