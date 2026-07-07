Прогноз Арестовича приголомшив: про що попередив Зеленського

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Кречмаровская Наталия
Президент України Володимир Зеленський підписав нові санкційні укази. Під санкціями опинився колишній народний депутат України VIII скликання Борислав Береза.
Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"
Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що Береза – колишній нардеп, колишній голова інформвідділу “Правого сектору”, провідний співак “армії, мови, віри”. За його словами, екснардеп вів усі ефіри українською мовою, не було жодних натяків на кремлівську пропаганду, демонстративна ненависть до Москви. Однак нічого не врятувало, як не врятувало перед цим і самого Порошенка.
На переконання Арестовича, санкції – інструмент позасудової розправи. За його словами, у до підсанкційних застосовуються більші обмеження прав, ніж до злочинців, засуджених кримінальним судом. Під санкціями, зазначив він, в Україні понад вісім тисяч людей.
За його словами, саме тому правова держава будується на інститутах, а не на симпатіях чи антипатіях до конкретних людей, а держава відбулася тоді, коли особисто несимпатичні люди захищені так само, як симпатичні.
Мораль, за його словами, наступна:
не варто підлаштовуватись під кон'юнктуру,
говоріть тією мовою, якою хочете,
думайте те, що вважаєте за правильне,
кон'юнктура ніколи нікого не захищає — вона лише відкладає момент, коли прийдуть за вами.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Арестович розповів, яке рішення не зможе ухвалити Путін.