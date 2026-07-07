Прогноз Арестовича приголомшив: про що попередив Зеленського

Президент України Володимир Зеленський підписав нові санкційні укази. Під санкціями опинився колишній народний депутат України VIII скликання Борислав Береза.

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що Береза ​​– колишній нардеп, колишній голова інформвідділу “Правого сектору”, провідний співак “армії, мови, віри”. За його словами, екснардеп вів усі ефіри українською мовою, не було жодних натяків на кремлівську пропаганду, демонстративна ненависть до Москви. Однак нічого не врятувало, як не врятувало перед цим і самого Порошенка.

"Санкції — це інструмент розправи над неугодними особисто Зеленському. Як правило — за його критику. Вони не мають жодного відношення до "безпеки України" і "...захисту від російської агресії", тому що дії проти безпеки України — це кримінальні статті і цим видом злочинів займається СБУ, — прокуратура та суд", — переконаний колишній радник.

На переконання Арестовича, санкції – інструмент позасудової розправи. За його словами, у до підсанкційних застосовуються більші обмеження прав, ніж до злочинців, засуджених кримінальним судом. Під санкціями, зазначив він, в Україні понад вісім тисяч людей.

“Втім, у випадку з Березою та Порошенком це хоч і незаконно, але художньо та іронічно. Перший побіг у кон'юнктуру, але виявилось, що кон'юнктура не береже. Порошенко сам і вигадав гільйотину, сам і став її жертвою. Знову і знову доводиться пояснювати дитсадкові істини: якщо сьогодні позасудові механізми застосовують проти ваших супротивників, завтра вони можуть бути застосовані проти вас”, — зауважив Арестович.

За його словами, саме тому правова держава будується на інститутах, а не на симпатіях чи антипатіях до конкретних людей, а держава відбулася тоді, коли особисто несимпатичні люди захищені так само, як симпатичні.

Мораль, за його словами, наступна:

не варто підлаштовуватись під кон'юнктуру,

говоріть тією мовою, якою хочете,

думайте те, що вважаєте за правильне,

кон'юнктура ніколи нікого не захищає — вона лише відкладає момент, коли прийдуть за вами.

“Ось цю крайню фразу, орлам Зеленського та самому Зеленському варто перечитати тричі”, — підсумував Арестович.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Арестович розповів, яке рішення не зможе ухвалити Путін.