Зеленський не витримав, запровадив санкції проти екс-нардепа, який його критикував: деталі

Президент України Володимир Зеленський підписав нові санкційні укази, якими запровадив обмеження проти низки фізичних та юридичних осіб. Серед тих, хто опинився у списку санкцій, — колишній народний депутат України VIII скликання Борислав Береза. Відповідні рішення опубліковані в указах президента №587/2026 та №588/2026. При цьому, офіційні причини включення екс-нардепа до переліку окремо не роз'яснюються.

Борислав Береза. Фото: з відкритих джерел

У санкційних документах зазначено, що обмеження введено щодо осіб, які, за версією держави, підтримують російську політику щодо України, розповсюджують кремлівські наративи та беруть участь в інформаційній діяльності на користь РФ.

Санкції передбачають блокування активів, обмеження фінансових операцій, а також припинення доступу на території України до пов'язаних із Бориславом Березою сторінок у соціальних мережах.

Сам колишній депутат уже привселюдно відреагував на рішення глави держави. У своєму повідомленні він з іронією зазначив, що одночасно перебувати під санкціями президента України Володимира Зеленського та російського лідера Володимира Путіна є своєрідним "бінго". Береза також припустив, що причиною обмежень могли стати його публічні заяви про корупцію та критика української влади.

Водночас Володимир Зеленський підписав окремий указ про запровадження санкцій проти компаній та осіб, які постачають обладнання російським підприємствам, які беруть участь у виробництві компонентів для ракетного озброєння.

Борислав Береза набув широкої популярності в українській політиці після подій 2014 року. Тоді він був пов'язаний з "Правим сектором", а пізніше був обраний народним депутатом як самовисуванець і після завершення парламентської каденції продовжив діяльність як політичний коментатор і блогер.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Зеленський розкрив наслідки нових "дальнобійних санкцій" проти РФ.



