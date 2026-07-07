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Прогноз Арестовича ошеломил: о чем предупредил Зеленского

Бывший советник Офиса президента Арестович прокомментировал введение санкций против Березы

7 июля 2026, 16:57
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Кречмаровская Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский подписал новые санкционные указы. Под санкциями оказался бывший народный депутат Украины VIII созыва Борислав Береза.

Прогноз Арестовича ошеломил: о чем предупредил Зеленского

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович отметил, что Береза ​​– бывший нардеп, бывший глава информотдела "Правого сектора", ведущий певец "армії, мови, віри". По его словам, экс-нардеп вел все эфиры на украинском языке, не было никаких намеков на кремлевскую пропаганду, демонстративная ненависть к Москве. Однако ничего не спасло, как не спасло перед этим и самого Порошенко.

"Санкции — это инструмент расправы над неугодными лично Зеленскому. Как правило — за его критику. Они не имеют никакого отношения к "безопасности Украины" и "...защите от российской агрессии", потому что действия против безопасности Украины — это уголовные статьи и этим видом преступлений занимается СБУ, — прокуратура и суд", — убежден бывший

По мнению Арестовича, санкции – инструмент внесудебной расправы. По его словам, к подсанкционным применяются большие ограничения прав, чем к преступникам, осужденным уголовным судом. Под санкциями, отметил он, в Украине более восьми тысяч человек.

"Впрочем, в случае с Березой и Порошенко это хоть и незаконно, но художественно и иронично. Первый побежал в конъюнктуру, но оказалось, что конъюнктура не бережет. Порошенко сам и придумал гильотину, сам и стал ее жертвой. Снова и снова приходится объяснять детсады: если сегодня внесудебные механизмы применяют против ваших противников, завтра они могут быть применены против вас”, — отметил Арестович.

По его словам, именно поэтому правовое государство строится на институтах, а не на симпатиях или антипатиях к конкретным людям, а государство произошло тогда, когда лично несимпатичные люди защищены так же, как симпатичные.

Мораль, по его словам, следующая:

  • не стоит подстраиваться под конъюнктуру,

  • говорите на том языке, на котором хотите,

  • думайте то, что считаете правильным,

  • конъюнктура никогда никого не защищает – она лишь откладывает момент, когда придут за вами.

"Вот эту крайнюю фразу, орлам Зеленского и самому Зеленскому стоит перечитать трижды", — подытожил Арестович.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Арестович рассказал, какое решение не сможет принять Путин.



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Источник: https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/pfbid06Czv7iUaBBWvYBTjWkDu7e4rxcqQZjaov1vUbXBPCGwskivuEdsBdLbJRtrGQV8Wl
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