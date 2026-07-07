Прогноз Арестовича ошеломил: о чем предупредил Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский подписал новые санкционные указы. Под санкциями оказался бывший народный депутат Украины VIII созыва Борислав Береза.

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович отметил, что Береза ​​– бывший нардеп, бывший глава информотдела "Правого сектора", ведущий певец "армії, мови, віри". По его словам, экс-нардеп вел все эфиры на украинском языке, не было никаких намеков на кремлевскую пропаганду, демонстративная ненависть к Москве. Однако ничего не спасло, как не спасло перед этим и самого Порошенко.

"Санкции — это инструмент расправы над неугодными лично Зеленскому. Как правило — за его критику. Они не имеют никакого отношения к "безопасности Украины" и "...защите от российской агрессии", потому что действия против безопасности Украины — это уголовные статьи и этим видом преступлений занимается СБУ, — прокуратура и суд", — убежден бывший

По мнению Арестовича, санкции – инструмент внесудебной расправы. По его словам, к подсанкционным применяются большие ограничения прав, чем к преступникам, осужденным уголовным судом. Под санкциями, отметил он, в Украине более восьми тысяч человек.

"Впрочем, в случае с Березой и Порошенко это хоть и незаконно, но художественно и иронично. Первый побежал в конъюнктуру, но оказалось, что конъюнктура не бережет. Порошенко сам и придумал гильотину, сам и стал ее жертвой. Снова и снова приходится объяснять детсады: если сегодня внесудебные механизмы применяют против ваших противников, завтра они могут быть применены против вас”, — отметил Арестович.

По его словам, именно поэтому правовое государство строится на институтах, а не на симпатиях или антипатиях к конкретным людям, а государство произошло тогда, когда лично несимпатичные люди защищены так же, как симпатичные.

Мораль, по его словам, следующая:

не стоит подстраиваться под конъюнктуру,

говорите на том языке, на котором хотите,

думайте то, что считаете правильным,

конъюнктура никогда никого не защищает – она лишь откладывает момент, когда придут за вами.

"Вот эту крайнюю фразу, орлам Зеленского и самому Зеленскому стоит перечитать трижды", — подытожил Арестович.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Арестович рассказал, какое решение не сможет принять Путин.