Скрывать это от украинцев уже нет смысла: какую правду должна рассказать власть

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Кречмаровская Наталия
Следующая зима будет чрезвычайно сложной – об этом предупреждают и чиновники, и эксперты. Враг будет продолжать удары по энергетике. Украинцев призывают готовиться к сложной зиме. Однако в Верховной Раде уверены, что нужно давать конкретику.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Максим Бужанский убежден, что власть должна не только призывать украинцев готовиться к сложной зиме, а говорить о возможных вариантах и четких действиях.
По его словам, кто мог хоть как-то подготовиться к сложным условиям во время войны, это уже сделал. Однако подчеркнул, что это меры, которые помогут каким-то образом продержаться при отключении света, но не могут полностью индивидуально заменить существующую энергосистему. Именно поэтому, по его словам, непонятно, что именно должны сделать граждане в рамках этой подготовки.
Политик отметил, что четких сценариев или планов нет – что, отвлеченно, не будет воды такой-то срок и нужно иметь дома определенный запас на это время, или сроков возобновления энергоснабжения после поражения энергосистемы.
По его словам, нет четких планов восстановления, потому что невозможно предусмотреть последствия атак и масштабы поражения.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам нардепки Южаниной, нужно рассказать украинцам по результатам аудита выполнения планов устойчивости.