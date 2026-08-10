Скрывать это от украинцев уже нет смысла: какую правду должна рассказать власть

Следующая зима будет чрезвычайно сложной – об этом предупреждают и чиновники, и эксперты. Враг будет продолжать удары по энергетике. Украинцев призывают готовиться к сложной зиме. Однако в Верховной Раде уверены, что нужно давать конкретику.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Максим Бужанский убежден, что власть должна не только призывать украинцев готовиться к сложной зиме, а говорить о возможных вариантах и четких действиях.

По его словам, кто мог хоть как-то подготовиться к сложным условиям во время войны, это уже сделал. Однако подчеркнул, что это меры, которые помогут каким-то образом продержаться при отключении света, но не могут полностью индивидуально заменить существующую энергосистему. Именно поэтому, по его словам, непонятно, что именно должны сделать граждане в рамках этой подготовки.

Политик отметил, что четких сценариев или планов нет – что, отвлеченно, не будет воды такой-то срок и нужно иметь дома определенный запас на это время, или сроков возобновления энергоснабжения после поражения энергосистемы.

По его словам, нет четких планов восстановления, потому что невозможно предусмотреть последствия атак и масштабы поражения.

"Граждане, готовьтесь к тяжелой зиме... так не разговаривают с людьми на войне. И мне кажется, что это очень большая ошибка. Нужно говорить откровенно, чего мы ждем, чего мы рассчитываем и какие у нас варианты. Вариант положительный и отрицательный. Вот эта общая формула, что позитивный, если будет всё хорошо, нам удастся договориться о мире, допустим, до условного ноября. А если не будет всё хорошо, то мы продолжаем. Но это очень расплывчато. Нужна большая конкретика в этом вопросе”, — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам нардепки Южаниной, нужно рассказать украинцам по результатам аудита выполнения планов устойчивости.