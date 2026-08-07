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У Раді хапаються за голову: що насправді приховують від українців

Народна депутатка Южаніна прокоментувала заяву прем'єра Корецького про аудит виконання планів стійкості

7 серпня 2026, 15:58
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Кречмаровская Наталия

Наступна зима в Україні буде надзвичайно складною — про це неодноразово попереджали і топкерівництво України, і експерти. Президент України Володимир Зеленський пояснив зміну Уряду необхідністю якісно підготувати країну до наступного опалювального сезону. 

У Раді хапаються за голову: що насправді приховують від українців

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Днями прем’єр Сергій Корецький повідомив, що Уряд завершив аудит виконання планів стійкості. Він зазначив, що отримано повну картину по кожному напрямку: що вже виконано, які роботи тривають, де існують критичні відставання та які рішення необхідно ухвалювати негайно. Також, за його словами, під час аудиту проаналізовано:

  • обсяги фінансування;

  • потреби;

  • стан реалізації заходів у кожному регіоні;

  • окремо — ситуацію у Києві, де масштаб ризиків і загроз найбільший.

За словами народної депутатки Ніни Южаніної, добре, що тепер уже і премʼєр-міністр володіє реальною ситуацією.

“Про те, це вся інформація, яку отримало суспільство. Якщо аудит завершено, то логічно було б оприлюднити його результати. Що саме виконано? Де виявлено критичні відставання? Які рішення потрібно ухвалити негайно? Бо, здається, вони мають бути. Хто відповідатиме за те, що не було зроблено? Якщо окремо аналізувалася ситуація у Києві, то що саме показав цей аудит?”, — зазначила вона. 

Політик наголосила: питання — що відбувається у столиці — цікавить кожного мешканця міста.

“До речі, чи усвідомлює влада, що від відповідей на ці питання залежить прийняття рішень багатьма родинами, в тому числі. Незабаром 1 вересня”, — підсумувала вона.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що найімовірніше у 2027 році зростуть тарифи на газ та електроенергію. 



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Джерело: https://t.me/ninayuzhanina/4504
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