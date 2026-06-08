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Прем’єрка Свириденко “засвітила” брендову футболку: скільки коштує обновка

Скільки коштує нова футболка від преміального бренду, якій помітили прем’єрку Свириденко

8 червня 2026, 18:24
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Кречмаровская Наталия

Українські політики нерідко обирають брендовий одяг, взуття, аксесуари, прикраси. При цьому зазначають, що потрібно посилити податкове навантаження, адже це умова отримання Україною кредитів, які необхідні країні. 

Прем’єрка Свириденко “засвітила” брендову футболку: скільки коштує обновка

Юлія Свириденко. Фото з відкритих джерел

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко “засвітила” чергову обновку — на ній футболка преміального бренду. Блогерка Harley Quinn, хто пильно стежить за гардеробом українських політиків, посадовців та депутатів різних рівнів розповіла, який бренд обрала Свириденко та скільки коштує футболка. 

“Прем'єр-міністр Юлія Свириденко та її нова футболка від британського преміального бренду Varley. Ціна — 138 дол. І зауважте — ніякої Гуні”, — написала блогерка.

Прем’єрка Свириденко “засвітила” брендову футболку: скільки коштує обновка - фото 2

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що прем'єр-міністр Юлія Свириденко "засвітила" нову куртку від американського бренду. Блогерка Harley Quinn, хто пильно стежить за новинками гардероба українських політиків, посадовців різних рівнів, медійних осіб, розповіла про обновку прем’єр-міністра України Юлії Свириденко.

“Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у куртці американського бренду Mother. На офіційному сайті така зараз за акцією коштує 304 долари”, — написала вона. 

Раніше блогерка розповідала про інші обновки у прем’єрки Свириденко. Так на зустріч з принцом Гаррі Свириденко обрала бренд One by One. Цього разу вартість піджака — 3690 грн.  До цього Harley Quinn уже розповідала про один із піджаків Свириденко. “Прем'єр-міністр Юлія Свириденко підвищує цінник на піджаки. На ній Di Stavnitser. Ціна — 1250 євро”, — зазначила блогерка.

Також у Свириденко помітили фітнес-браслет бренду Whoop, вартістю — 23689 грн.




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Джерело: https://t.me/harley_with_love/6028
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