Українські політики нерідко обирають брендовий одяг, взуття, аксесуари, прикраси. При цьому зазначають, що потрібно посилити податкове навантаження, адже це умова отримання Україною кредитів, які необхідні країні.

Юлія Свириденко. Фото з відкритих джерел

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко “засвітила” чергову обновку — на ній футболка преміального бренду. Блогерка Harley Quinn, хто пильно стежить за гардеробом українських політиків, посадовців та депутатів різних рівнів розповіла, який бренд обрала Свириденко та скільки коштує футболка.

“Прем'єр-міністр Юлія Свириденко та її нова футболка від британського преміального бренду Varley. Ціна — 138 дол. І зауважте — ніякої Гуні”, — написала блогерка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що прем'єр-міністр Юлія Свириденко "засвітила" нову куртку від американського бренду. Блогерка Harley Quinn, хто пильно стежить за новинками гардероба українських політиків, посадовців різних рівнів, медійних осіб, розповіла про обновку прем’єр-міністра України Юлії Свириденко.

“Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у куртці американського бренду Mother. На офіційному сайті така зараз за акцією коштує 304 долари”, — написала вона.

Раніше блогерка розповідала про інші обновки у прем’єрки Свириденко. Так на зустріч з принцом Гаррі Свириденко обрала бренд One by One. Цього разу вартість піджака — 3690 грн. До цього Harley Quinn уже розповідала про один із піджаків Свириденко. “Прем'єр-міністр Юлія Свириденко підвищує цінник на піджаки. На ній Di Stavnitser. Ціна — 1250 євро”, — зазначила блогерка.

Також у Свириденко помітили фітнес-браслет бренду Whoop, вартістю — 23689 грн.



