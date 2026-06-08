Украинские политики нередко выбирают брендовую одежду, обувь, аксессуары, украшения. При этом отмечают, что нужно усилить налоговую нагрузку, ведь это условие получения Украиной кредитов, необходимых стране.

Юлия Свириденко. Фото из отрытых источников

Премьер-министр Юлия Свириденко "засветила" очередную обновку – на ней футболка премиального бренда. Блогер Harley Quinn, кто пристально следит за гардеробом украинских политиков, чиновников и депутатов разных уровней, рассказала, какой бренд выбрала Свириденко и сколько стоит футболка.

"Премьер-министр Юлия Свириденко и ее новая футболка от британского премиального бренда Varley. Цена — 138 долл. и заметьте — никакой Гуни", — написала блогер.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что премьер-министр Юлия Свириденко "засветила" новую куртку от американского бренда. Блогер Harley Quinn, кто пристально следит за новинками гардероба украинских политиков, должностных лиц разных уровней, медийных лиц, рассказала об обновке премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

"Премьер-министр Юлия Свириденко в куртке американского бренда Mother. На официальном сайте такая сейчас по акции стоит 304 доллара", — написала она.

Ранее блогер рассказывала о других обновках у премьера Свириденко. Так, на встречу с принцем Гарри Свириденко выбрала бренд One by One. На этот раз стоимость пиджака – 3690 грн. До этого Harley Quinn уже рассказывала об одном из пиджаков Свириденко. "Премьер-министр Юлия Свириденко повышает ценник на пиджаки. На ней Di Stavnitser. Цена — 1250 евро", — отметила блогер.

Также у Свириденко заметили фитнес-браслет бренда Whoop, стоимостью – 23689 грн.



