Працівникам - мінімалка, керівникам - мільйони: у Раді атакували рішення прем’єра

Прем’єр-міністр Сергій Корецький анонсував зменшення кількості посадовців. Йдеться про ліквідацію понад 4 тисяч вакантних посад у центральних органах виконавчої влади. Однак в Раді переконані, що головна проблема залишиться.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що для піару — це гарна історія. Однак зауважив, що наглядові ради, члени яких отримують дуже великі зарплати, так і залишаться.

“А чи не хоче він (Корецький, — ред.) скоротити наглядові ради і всі там зарплати”, — зазначив політик.

Народний депутат зазначив, що запитати про більш грунтовні кроки прем’єра не було можливості, адже не було години запитань до уряду — три тижні парламентарі працювали в комітетах.

“От в понеділок буде, запитаю і у пана Корецького, і у всіх інших міністрів, і у міністра фінансів, як вони там малювали цей бюджет і чи не хочуть вони розігнати наглядові ради, які отримують зарплати. І ще раз повторюю, це ж не просто слова, там 300 000, 700 000”, — зазначив політик.

Разумков наголосив, що на деяких державних підприємствах члени наглядових рад отримують зарплати в розмірі мільйона гривень, а працівники підприємства — мінімальну зарплату. Це, за словами нардепа, як мінімум дивно

"І добре б, якби це підприємство розвивалося, приносило прибутки, було успішним. Тоді так, класні менеджери, молодці, працюють, люди заробляють, держава заробляє, а менеджери мають отримати хорошу зарплату. А так підприємство в глибокій дірі, люди отримують мінімалку, колосальні збитки, а керівництво отримає шалені зарплати”, — підкреслив політик.

Народний депутат розповів, як бачить рішення цього — можна поставити зарплату у 10 мінімалок.

“Якщо людина буде показувати ефективність, якщо за його керівництва або участі в наглядовій раді це підприємство буде розвиватися, приносити прибутки, будуть зростати зарплати на цьому підприємстві, буде сплачувати податки, буде корисною для держави Україна, добре, дайте їй премію. А тому так дуже, дуже просто отримувати мільйон гривень, нічого не робити, а потім говорити, що так вийшло, то нічого страшного”, — переконаний політик.

На його думку, у людини немає стимулу добре працювати, щоб підприємство розвивалось, адже це не впливає на її зарплату — як була 700 000 грн так і залишиться. А працівники між тим отримуватиму мінімальну зарплату.

Це, підкреслив політик, зовсім несправедливо.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Разумков розповів, хто насправді не хоче урізати великі зарплати посадовцям.



