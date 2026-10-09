Працівникам - мінімалка, керівникам - мільйони: у Раді атакували рішення прем’єра

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Кречмаровская Наталия
Прем’єр-міністр Сергій Корецький анонсував зменшення кількості посадовців. Йдеться про ліквідацію понад 4 тисяч вакантних посад у центральних органах виконавчої влади. Однак в Раді переконані, що головна проблема залишиться.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що для піару — це гарна історія. Однак зауважив, що наглядові ради, члени яких отримують дуже великі зарплати, так і залишаться.
Народний депутат зазначив, що запитати про більш грунтовні кроки прем’єра не було можливості, адже не було години запитань до уряду — три тижні парламентарі працювали в комітетах.
Разумков наголосив, що на деяких державних підприємствах члени наглядових рад отримують зарплати в розмірі мільйона гривень, а працівники підприємства — мінімальну зарплату. Це, за словами нардепа, як мінімум дивно
Народний депутат розповів, як бачить рішення цього — можна поставити зарплату у 10 мінімалок.
На його думку, у людини немає стимулу добре працювати, щоб підприємство розвивалось, адже це не впливає на її зарплату — як була 700 000 грн так і залишиться. А працівники між тим отримуватиму мінімальну зарплату.
Це, підкреслив політик, зовсім несправедливо.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Разумков розповів, хто насправді не хоче урізати великі зарплати посадовцям.