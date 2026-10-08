У Раді хапаються за голову: нардеп назвав тих, хто не хоче урізати високі зарплати посадовцям

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Кречмаровская Наталия
В Україні, як заявляв прем’єр Сергій Корецький, тотальна економія — урізаються видатки, зупинено фінансування великої кількості програм, навіть скорочують держапарат. Однак зарплати топпосадовців, як і народних депутатів не чіпають.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Дмитро Разумков пояснив, що відбувається. За його словами, ще у 2023 році була проголосована правка, яка передбачає обмеження максимальних зарплат для чиновників на рівні 10 мінімалок.
За його словами, правку проголосували, однак закон з 2023 року лежить в парламенті — “його не випускають”.
За його словами, коли президент чи прем’єр розповідають, що вони хочуть це зробити, то фактично робити все нічого не потрібно, необхідно тільки виконати норму Конституції і підписати цей закон.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що нардепка Безугла розповіла про нову тактику Росії.