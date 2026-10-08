У Раді хапаються за голову: нардеп назвав тих, хто не хоче урізати високі зарплати посадовцям

В Україні, як заявляв прем’єр Сергій Корецький, тотальна економія — урізаються видатки, зупинено фінансування великої кількості програм, навіть скорочують держапарат. Однак зарплати топпосадовців, як і народних депутатів не чіпають.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков пояснив, що відбувається. За його словами, ще у 2023 році була проголосована правка, яка передбачає обмеження максимальних зарплат для чиновників на рівні 10 мінімалок.

“Це скорочення для дуже великої кількості людей. Не для всіх на середню та малу ланки це жодним чином не вплине, вони такі зарплати не отримують. Це буде стосуватися більше Офісу президента, Кабміну, наглядових рад, депутатів і багатьох інших категорій, які отримують більше”, — пояснив народний депутат.

За його словами, правку проголосували, однак закон з 2023 року лежить в парламенті — “його не випускають”.

“Це зона відповідальності керівництва Верховної Ради, монобільшості та президента, який дав команду цього не робити. Таким чином всі виступили проти обмеження максимальних зарплат для чиновників. І він просто не підписується. Все”, - пояснив політик.

За його словами, коли президент чи прем’єр розповідають, що вони хочуть це зробити, то фактично робити все нічого не потрібно, необхідно тільки виконати норму Конституції і підписати цей закон.

“Хай президент його підпише і він запрацює і максимальна зарплата для багатьох чиновників уріжеться… Тим не менш, сьогодні влада це блокує. Блокує вже три роки поспіль. Тому всі питання в даному випадку до представників влади”, — підсумував народний депутат.

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