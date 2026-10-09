Работникам - минималка, руководителям - миллионы: в Раде атаковали решение премьера

Премьер-министр Сергей Корецкий анонсировал уменьшение количества чиновников. Речь идет о ликвидации более 4 тысяч вакантных должностей в центральных органах исполнительной власти. Однако в Раде уверены, что главная проблема останется.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что для пиара – это хорошая история. Однако отметил, что наблюдательные советы, члены которых получают очень большие зарплаты, так и останутся.

"А не хочет ли он (Корецкий, — ред.) сократить наблюдательные советы и все там зарплаты", — отметил политик.

Народный депутат отметил, что спросить о более основательных шагах премьера не было возможности, ведь не было часа вопросов правительству — три недели парламентарии работали в комитетах.

"Вот в понедельник будет, спрошу и у господина Корецкого, и у всех других министров, и у министра финансов, как они там рисовали этот бюджет и не хотят ли они разогнать наблюдательные советы, которые получают зарплаты. И еще раз повторяю, это же не просто слова, там 300 000, 700 000", — отметил он.

Разумков подчеркнул, что на некоторых государственных предприятиях члены наблюдательных советов получают зарплаты в размере миллиона гривен, а работники предприятия – минимальную зарплату. Это, по словам нардепа, как минимум странно

"И хорошо бы, если бы это предприятие развивалось, приносило доходы, было успешным. Тогда да, классные менеджеры, молодцы, работают, люди зарабатывают, государство зарабатывает, а менеджеры должны получить хорошую зарплату. А так предприятие в глубокой дыре, люди получают минималку, колоссальные убытки, а руководство получит безумные зарплаты”, — подчеркнул политик.

Народный депутат рассказал, как видит решение этого – можно поставить зарплату в 10 минималок.

"Если человек будет показывать эффективность, если при его руководстве или участии в наблюдательном совете это предприятие будет развиваться, приносить доходы, будут расти зарплаты на этом предприятии, будет платить налоги, будет полезна государству Украина, хорошо, дайте ему премию. А потому так очень, очень просто получать миллион гривен, ничего не делать, а потом говорить, что так получилось, ничего страшного”, — убежден политик.

По его мнению, у человека нет стимула хорошо работать, чтобы предприятие развивалось, ведь это не влияет на его зарплату – как было 700 000 грн так и останется. А работники между тем получать минимальную зарплату.

Это, подчеркнул политик, совсем несправедливо.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Разумков рассказал, кто на самом деле не хочет урезать большие зарплаты должностным лицам.



