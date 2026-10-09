Работникам - минималка, руководителям - миллионы: в Раде атаковали решение премьера

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Кречмаровская Наталия
Премьер-министр Сергей Корецкий анонсировал уменьшение количества чиновников. Речь идет о ликвидации более 4 тысяч вакантных должностей в центральных органах исполнительной власти. Однако в Раде уверены, что главная проблема останется.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что для пиара – это хорошая история. Однако отметил, что наблюдательные советы, члены которых получают очень большие зарплаты, так и останутся.
Народный депутат отметил, что спросить о более основательных шагах премьера не было возможности, ведь не было часа вопросов правительству — три недели парламентарии работали в комитетах.
Разумков подчеркнул, что на некоторых государственных предприятиях члены наблюдательных советов получают зарплаты в размере миллиона гривен, а работники предприятия – минимальную зарплату. Это, по словам нардепа, как минимум странно
Народный депутат рассказал, как видит решение этого – можно поставить зарплату в 10 минималок.
По его мнению, у человека нет стимула хорошо работать, чтобы предприятие развивалось, ведь это не влияет на его зарплату – как было 700 000 грн так и останется. А работники между тем получать минимальную зарплату.
Это, подчеркнул политик, совсем несправедливо.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Разумков рассказал, кто на самом деле не хочет урезать большие зарплаты должностным лицам.