Позиция общества услышана: Буданов отреагировал на протесты об увольнении Сырского

Глава Офиса президента Кирилл Буданов отреагировал на акции протеста, которые начались после отставки Михаила Федорова из Министерства обороны, но впоследствии переросли в требования уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Он призвал украинцев сохранять спокойствие и подчеркнул, что власть уже услышала позицию общества.

Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

В своем заявлении Буданов отметил, что понимает эмоции людей, выходящих на мирные акции, ведь именно неравнодушие граждан помогает Украине выстоять в условиях войны. В то же время он подчеркнул, что ситуация разрешается "профессионально, конструктивно и в пользу государства".

"Позиция общества услышана. Ситуация решается профессионально, конструктивно и в пользу нашего государства. Поэтому прошу сохранять спокойствие. Дискуссия – нормальная вещь для свободной страны. Важно, чтобы она и дальше происходила мирно, без провокаций, которые бы вредили национальной безопасности", — заявил глава ОП.

Буданов также указал, что любые внутренние конфликты могут быть использованы Россией в собственных интересах. Он призвал украинцев не допускать взаимной вражды и помнить об общих целях, а именно о победе в войне.

Реакция Буданова появилась после того, как организаторы протестов выдвинули ультиматум Владимиру Зеленскому с думя требованиями: вернуть Михаила Федорова на должность министра обороны и уволить Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ.

Параллельно президент провел серию консультаций с военным руководством. В последние дни Зеленский встретился с командующим Объединенными силами Михаилом Драпатым, заместителем начальника Генерального штаба Владимиром Горбатюком, командующим Десантно-штурмовыми войсками Олегом Апостолом, а также командирами Андреем Белецким и Игорем Оболенским.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Генштаб ВСУ отреагировал на информацию об отставке Сырского. Кроме того, у Зеленского дали четкий ответ, будет ли смена главкома ВСУ.

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