Позбавити звань і нагород Бубку та Клочкову: як проголосувала Рада

Верховна Рада України не підтримала депутатський запит до президента щодо позбавлення державних нагород і почесних звань відомих спортсменів Сергія Бубки та Яни Клочкової. За відповідну ініціативу проголосували лише 112 народних депутатів, чого виявилося недостатньо для ухвалення рішення.

Рада не підтримала позбавлення Бубки та Клочкової державних нагород. Фото з відкритих джерел

Запит до президента подала народна депутатка Оксана Савчук. У ньому йшлося про можливість позбавлення спортсменів Сергія Бубки та Яни Клочкової державних відзнак на тлі суспільної дискусії щодо їхньої позиції під час повномасштабної війни Росії проти України.

Питання отримало додатковий резонанс після виступу у парламенті українського скелетоніста Владислава Гераскевича. Спортсмен закликав позбавити Сергія Бубку звання Героя України та запровадити проти нього санкції.

"Мені соромно, що він носить звання Героя України. Він не має права його носити. Він торгує з окупантами", — заявив Гераскевич, звертаючись до депутатів.

Скандал зачепив також олімпійську чемпіонку з плавання Яну Клочкову. Раніше народна депутатка Мар’яна Безугла повідомляла, що спортсменка перебуває в анексованому Криму, куди, за її словами, вона виїхала після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, що наприкінці 2025 року президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення позбавити Бубку та Клочкову державних стипендій.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Безугла різко розкритикувала Усика та Ломаченка через підтримку Бубки.

Також "Коментарі" писали, що мер Дніпра різко висловився про мовчання члена МОК Сергія Бубки.