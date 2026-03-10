Лишить званий и наград Бубку и Клочкову: как проголосовала Рада

Верховная Рада Украины не поддержала депутатский запрос к президенту о лишении государственных наград и почетных званий известных спортсменов Сергея Бубки и Яны Клочковой. За соответствующую инициативу проголосовали только 112 народных депутатов, чего оказалось недостаточно для принятия решения.

Рада не поддержала лишение Бубки и Клочковой государственных наград. Фото из открытых источников

Запрос к президенту подала народная депутат Оксана Савчук. В нем говорилось о возможности лишения спортсменов Сергея Бубки и Яны Клочковой государственных знаков отличия на фоне общественной дискуссии относительно их позиции во время полномасштабной войны России против Украины.

Вопрос получил дополнительный резонанс после выступления в парламенте украинского скелетониста Владислава Гераскевича. Спортсмен призвал лишить Сергея Бубку звания Героя Украины и ввести против него санкции.

"Мне стыдно, что он носит звание Героя Украины. Он не имеет права его носить. Он торгует с оккупантами", – заявил Гераскевич, обращаясь к народным депутатам.

Скандал задел также олимпийскую чемпионку по плаванию Яну Клочкову. Ранее народная депутат Марьяна Безуглая сообщала, что спортсменка находится в аннексированном Крыму, куда, по ее словам, она уехала после начала полномасштабного вторжения России.

Напомним, что в конце 2025 года президент Украины Владимир Зеленский принял решение лишить Бубку и Клочкову государственных стипендий.

