Лишить званий и наград Бубку и Клочкову: как проголосовала Рада
commentss НОВОСТИ Все новости

Лишить званий и наград Бубку и Клочкову: как проголосовала Рада

Верховная Рада не смогла поддержать запрос о лишении Сергея Бубки и Яны Клочковой государственных наград.

10 марта 2026, 14:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Верховная Рада Украины не поддержала депутатский запрос к президенту о лишении государственных наград и почетных званий известных спортсменов Сергея Бубки и Яны Клочковой. За соответствующую инициативу проголосовали только 112 народных депутатов, чего оказалось недостаточно для принятия решения.

Лишить званий и наград Бубку и Клочкову: как проголосовала Рада

Рада не поддержала лишение Бубки и Клочковой государственных наград. Фото из открытых источников

Запрос к президенту подала народная депутат Оксана Савчук. В нем говорилось о возможности лишения спортсменов Сергея Бубки и Яны Клочковой государственных знаков отличия на фоне общественной дискуссии относительно их позиции во время полномасштабной войны России против Украины.

Вопрос получил дополнительный резонанс после выступления в парламенте украинского скелетониста Владислава Гераскевича. Спортсмен призвал лишить Сергея Бубку звания Героя Украины и ввести против него санкции.

"Мне стыдно, что он носит звание Героя Украины. Он не имеет права его носить. Он торгует с оккупантами", – заявил Гераскевич, обращаясь к народным депутатам.

Скандал задел также олимпийскую чемпионку по плаванию Яну Клочкову. Ранее народная депутат Марьяна Безуглая сообщала, что спортсменка находится в аннексированном Крыму, куда, по ее словам, она уехала после начала полномасштабного вторжения России.

Напомним, что в конце 2025 года президент Украины Владимир Зеленский принял решение лишить Бубку и Клочкову государственных стипендий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Безуглая резко раскритиковала Усика и Ломаченко из-за поддержки Бубки.

Также "Комментарии" писали, что мэр Днепра резко высказался о молчании члена МОК Сергея Бубки.



