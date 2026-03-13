logo_ukra

BTC/USD

71956

ETH/USD

2137.18

USD/UAH

44.14

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Посадовці собі ні в чому не відмовляють: вартість закордонних відряджень шокує
commentss НОВИНИ Всі новини

Посадовці собі ні в чому не відмовляють: вартість закордонних відряджень шокує

Народний депутат Тищенко розповів, скільки коштували закордонні відрядження посадовців у 2025 році

13 березня 2026, 18:36
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Витрати коштів із державного бюджету для вирішення другорядних рішень завжди викликало хвилю критики, особливо під час війни. Однак, як розповіли в Раді, посадовці не відмовляють собі принаймні у закордонних поїздках державним коштом. 

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Микола Тищенко повідомив, що поки тисячі українських захисників та їхніх родин роками чекають у чергах на власне житло (деякі ще з 1992 року), кошти часто розпорошуються на другорядні потреби.

“Необхідно переглянути доцільність величезних витрат на закордонні відрядження чиновників. Тільки у 2025 році держава витратила відрядження 8,8 млрд грн. Ці кошти мають бути цільово спрямовані на будівництво та придбання житла для наших військових”, — розповів народний депутат. 

Політик наголосив на необхідності підтримувати тих, хто тримає фронт, не словом, а конкретними діями.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Верховна Рада демонструє все менше єдності та конструктивної робити, що особливо небезпечно в умовах тривалої російської агресії. Народний депутат Олексій Кучеренко поділився своєю думкою щодо процесів, які відбуваються в Раді та загалом в країні.  

За його слова, ні Рада, ні Кабмін не можуть відстояти професійну та державницьку позицію у своїх стосунках з Президентом. Це, пояснив політик, веде до неминучих та очевидних помилкових управлінських рішень, за які потім розраховуються всі українці.

Загрозливим, за словами народного депутата, виглядають наслідки тіньового втручання Президента в непритаманні та непосильні для нього сфери.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/NikolayTishchenko/3892
Теги:

Новини

Всі новини