Посадовці собі ні в чому не відмовляють: вартість закордонних відряджень шокує

Витрати коштів із державного бюджету для вирішення другорядних рішень завжди викликало хвилю критики, особливо під час війни. Однак, як розповіли в Раді, посадовці не відмовляють собі принаймні у закордонних поїздках державним коштом.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Микола Тищенко повідомив, що поки тисячі українських захисників та їхніх родин роками чекають у чергах на власне житло (деякі ще з 1992 року), кошти часто розпорошуються на другорядні потреби.

“Необхідно переглянути доцільність величезних витрат на закордонні відрядження чиновників. Тільки у 2025 році держава витратила відрядження 8,8 млрд грн. Ці кошти мають бути цільово спрямовані на будівництво та придбання житла для наших військових”, — розповів народний депутат.

Політик наголосив на необхідності підтримувати тих, хто тримає фронт, не словом, а конкретними діями.

