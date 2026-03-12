Нардепи шоковані тіньовим втручанням Зеленського: “вони всі стають ненажерливими”

Верховна Рада демонструє все менше єдності та конструктивної робити, що особливо небезпечно в умовах тривалої російської агресії.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Кучеренко поділився своєю думкою щодо процесів, які відбуваються в Раді та загалом в країні.

“Монокоаліції” де-факто не існує. Вона, на жаль, не здатна забезпечити ефективний та відповідальний законотворчий процес. Вона на жаль не здатна проконтролювати “свій” уряд, що призводить до хаосу державного управління. Вона на жаль не здатна навіть забезпечити послідовну та ефективну роботу "свого" контрольного органу — Рахункової Палати. Оскільки в стосунках з Президентом Верховну Раду де-факто представляє лише “монокоаліція” — вона не здатна зайняти принципову позицію в питаннях компетенції ВРУ та своїх конституційних повноважень”, — зауважив нардеп.

За його слова, відповідно ні Рада, ні Кабмін не можуть відстояти професійну та державницьку позицію у своїх стосунках з Президентом. Це, пояснив політик, веде до неминучих та очевидних помилкових управлінських рішень, за які потім розраховуються всі українці.

“Така ситуація вкрай небезпечна для держави. Давно настав час це визнати, бо буде запізно — підуть неконтрольовані процеси”, — наголосив народний депутат.

Політик підкреслив, що ніколи не ставив і не буду ставити під сумнів конституційні повноваження Президента.

“Безпека, оборона, зовнішній вектор, функції гаранта — можливо ще якісь додаткові “воєнні” функції та повноваження, які обов’язково мають тоді бути врегульовані тимчасово на законодавчому рівні”, — зауважив він.

Однак загрозливим, за його словами, виглядають наслідки тіньового втручання Президента в непритаманні та непосильні для нього сфери. Це, як пояснив політик, вже призвело як до “управлінського хаосу, тотальної безвідповідальності, атрофування державних інституцій, так і до розбещення депутатського корпусу та безконтрольності діяльності числених правоохоронних структур”.

“І всі вони хочуть “їсти” та стають ненажерливими. Жодна економіка цього не витримає. Це моя особиста думка”, — підкреслив народний депутат.

