Главная Новости Политика Украины 2026 Чиновники себе ни в чем не отказывают: стоимость заграничных командировок шокирует
commentss НОВОСТИ Все новости

Чиновники себе ни в чем не отказывают: стоимость заграничных командировок шокирует

Народный депутат Тищенко рассказал, сколько стоили заграничные командировки чиновников в 2025 году

13 марта 2026, 18:36
Кречмаровская Наталия

Расходы средств из государственного бюджета для решения второстепенных решений всегда вызывали волну критики, особенно во время войны. Однако, как рассказали в Раде, чиновники не отказывают себе по крайней мере в заграничных поездках за государственный счет.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Николай Тищенко сообщил, что пока тысячи украинских защитников и их семей годами ждут в очередях собственное жилье (некоторые еще с 1992 года), средства часто распыляются на второстепенные нужды.

"Необходимо пересмотреть целесообразность огромных расходов на загранкомандировки чиновников. Только в 2025 году государство потратило командировку 8,8 млрд грн. Эти средства должны быть целево направлены на строительство и приобретение жилья для наших военных", — рассказал народный депутат.

Политик подчеркнул необходимость поддерживать тех, кто держит фронт, не словом, а конкретными действиями.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Верховная Рада демонстрирует все меньше единства и конструктивного делать, что особенно опасно в условиях длительной российской агрессии. Народный депутат Алексей Кучеренко поделился своим мнением по поводу процессов, происходящих в Раде и в целом в стране.

По его словам, ни Совет, ни Кабмин не могут отстоять профессиональную и государственную позицию в своих отношениях с Президентом. Это, объяснил политик, ведет к неизбежным и очевидным ошибочным управленческим решениям, за которые потом рассчитываются все украинцы.

Угрожающим, по словам народного депутата, выглядят последствия теневого вмешательства Президента в нехарактерные и непосильные для него сферы.




Источник: https://t.me/NikolayTishchenko/3892
