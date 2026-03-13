Чиновники себе ни в чем не отказывают: стоимость заграничных командировок шокирует

Расходы средств из государственного бюджета для решения второстепенных решений всегда вызывали волну критики, особенно во время войны. Однако, как рассказали в Раде, чиновники не отказывают себе по крайней мере в заграничных поездках за государственный счет.

Народный депутат Николай Тищенко сообщил, что пока тысячи украинских защитников и их семей годами ждут в очередях собственное жилье (некоторые еще с 1992 года), средства часто распыляются на второстепенные нужды.

"Необходимо пересмотреть целесообразность огромных расходов на загранкомандировки чиновников. Только в 2025 году государство потратило командировку 8,8 млрд грн. Эти средства должны быть целево направлены на строительство и приобретение жилья для наших военных", — рассказал народный депутат.

Политик подчеркнул необходимость поддерживать тех, кто держит фронт, не словом, а конкретными действиями.

