Погрози не спрацюють: в Раді категорично відреагували на нові плани влади

Народний депутат Дмитро Разумков переконаний, що у питанні повернення українців потрібно починати не з погроз, а з умов для життя. Політик зазначив, що останніми днями з’являється багато заяв про нібито можливе примусове повернення українців з Німеччини та інших країн Європи. Ця тема, нагадав він, звучала і під час пресконференції президента з канцлером Німеччини.

“Але давайте чесно: повернення українців – це не про примус чи гучні заяви. Це про довіру і про відповідальність держави перед своїми людьми. Бо ніхто не повертається туди, де небезпечно, де немає роботи і де держава не може гарантувати базові речі для життя”, — переконаний політик.

І юридично, за його словами, такі заяви теж виглядають як маніпуляція. Ніякого “масового повернення” не існує. Політик пояснив, що депортація можлива лише у випадках порушення закону – це складні індивідуальні процедури, а не політичні рішення “завтра всіх повернути”.

До того ж, народний депутат наголосив, що значна частина українців за кордоном не просто отримує соцдопомогу. Люди працюють, сплачують податки і є частиною економіки європейських країн. І ці країни зацікавлені в тому, щоб вони залишалися, зазначив політик.

“А ключове питання в тому, чи хоче влада зробити так, щоб українці самі захотіли повернутися? Чи може вона забезпечити базові речі: безпеку, житло, роботу, доступну медицину і освіту? Бо українці – це не ресурс, який можна відправити чи повернути назад за командою. Це люди, яких потрібно поважати і заради яких потрібно створювати країну, де хочеться жити!”, — наголосив нардеп.

Також Разумков згадав, кого варто було б повернути не тільки з Європи.

“І якщо вже говорити про повернення, то хотілося б порадити президенту провести аналогічну дискусію з прем’єр-міністром Ізраїлю щодо депортації Міндіча, Цукермана та інших подібних персонажів. Це було б дійсно показово”, — підсумував парламентар.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, на що, за словами нардепів, влада шалено витрачає гроші.



