logo_ukra

BTC/USD

77592

ETH/USD

2319.51

USD/UAH

44

EUR/UAH

51.55

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Погрози не спрацюють: в Раді категорично відреагували на нові плани влади
commentss НОВИНИ Всі новини

Погрози не спрацюють: в Раді категорично відреагували на нові плани влади

Народний депутат Разумков розповів, що допоможе повернути українців додому

24 квітня 2026, 20:03
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровська Наталія

Народний депутат Дмитро Разумков переконаний, що у питанні повернення українців потрібно починати не з погроз, а з умов для життя. Політик зазначив, що останніми днями з’являється багато заяв про нібито можливе примусове повернення українців з Німеччини та інших країн Європи. Ця тема, нагадав він, звучала і під час пресконференції президента з канцлером Німеччини.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

“Але давайте чесно: повернення українців – це не про примус чи гучні заяви. Це про довіру і про відповідальність держави перед своїми людьми. Бо ніхто не повертається туди, де небезпечно, де немає роботи і де держава не може гарантувати базові речі для життя”, — переконаний політик.

І юридично, за його словами, такі заяви теж виглядають як маніпуляція. Ніякого “масового повернення” не існує. Політик пояснив, що депортація можлива лише у випадках порушення закону – це складні індивідуальні процедури, а не політичні рішення “завтра всіх повернути”.

До того ж, народний депутат наголосив, що значна частина українців за кордоном не просто отримує соцдопомогу. Люди працюють, сплачують податки і є частиною економіки європейських країн. І ці країни зацікавлені в тому, щоб вони залишалися, зазначив політик.

“А ключове питання в тому, чи хоче влада зробити так, щоб українці самі захотіли повернутися? Чи може вона забезпечити базові речі: безпеку, житло, роботу, доступну медицину і освіту? Бо українці – це не ресурс, який можна відправити чи повернути назад за командою. Це люди, яких потрібно поважати і заради яких потрібно створювати країну, де хочеться жити!”, — наголосив нардеп. 

Також Разумков згадав, кого варто було б повернути не тільки з Європи. 

“І якщо вже говорити про повернення, то хотілося б порадити президенту провести аналогічну дискусію з прем’єр-міністром Ізраїлю щодо депортації Міндіча, Цукермана та інших подібних персонажів. Це було б дійсно показово”, — підсумував парламентар.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, на що, за словами нардепів, влада шалено витрачає гроші. 




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/4795
Теги:

Новини

Всі новини