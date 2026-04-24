Погрози не спрацюють: в Раді категорично відреагували на нові плани влади

Кречмаровская Наталия
Народний депутат Дмитро Разумков переконаний, що у питанні повернення українців потрібно починати не з погроз, а з умов для життя. Політик зазначив, що останніми днями з’являється багато заяв про нібито можливе примусове повернення українців з Німеччини та інших країн Європи. Ця тема, нагадав він, звучала і під час пресконференції президента з канцлером Німеччини.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
І юридично, за його словами, такі заяви теж виглядають як маніпуляція. Ніякого “масового повернення” не існує. Політик пояснив, що депортація можлива лише у випадках порушення закону – це складні індивідуальні процедури, а не політичні рішення “завтра всіх повернути”.
До того ж, народний депутат наголосив, що значна частина українців за кордоном не просто отримує соцдопомогу. Люди працюють, сплачують податки і є частиною економіки європейських країн. І ці країни зацікавлені в тому, щоб вони залишалися, зазначив політик.
Також Разумков згадав, кого варто було б повернути не тільки з Європи.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, на що, за словами нардепів, влада шалено витрачає гроші.