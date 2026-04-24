Угрозы не сработают: в Раде категорически отреагировали на новые планы власти

Народный депутат Дмитрий Разумков убежден, что в вопросе возвращения украинцев нужно начинать не с угроз, а с условий жизни. Политик отметил, что в последние дни появляется много заявлений о якобы возможном принудительном возвращении украинцев из Германии и других стран Европы. Эта тема, напомнил он, звучала и во время пресс-конференции президента с канцлером Германии.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

"Но давайте честно: возвращение украинцев — это не о принуждении или громких заявлениях. Это о доверии и ответственности государства перед своими людьми. Потому что никто не возвращается туда, где опасно, где нет работы и где государство не может гарантировать базовые вещи для жизни", — убежден политик.

И юридически, по его словам, такие заявления тоже выглядят как манипуляция. Никакого "массового возвращения" не существует. Политик объяснил, что депортация возможна только в случаях нарушения закона – это сложные индивидуальные процедуры, а не политические решения "завтра всех вернуть".

К тому же народный депутат подчеркнул, что значительная часть украинцев за границей не просто получает соцпомощь. Люди работают, платят налоги и являются частью экономики европейских стран. И эти страны заинтересованы в том, чтобы они оставались, отметил политик.

"А ключевой вопрос в том, хотят ли власти сделать так, чтобы украинцы сами захотели вернуться? Может ли она обеспечить базовые вещи: безопасность, жилье, работу, доступную медицину и образование? Потому что украинцы — это не ресурс, который можно отправить или вернуть обратно за командой. Это люди, которых следует уважать и ради которых нужно создавать страну, где хочется жить!”, — подчеркнул нардеп.

Также Разумков вспомнил, кого следовало бы вернуть не только из Европы.

"И если уж говорить о возвращении, то хотелось бы посоветовать президенту провести аналогичную дискуссию с премьер-министром Израиля по поводу депортации Миндича, Цукермана и других подобных персонажей. Это было бы действительно показательно", — подытожил парламентарий.

