У Раді б’ють на сполох: куди нардепи штовхають Україну

Кречмаровская Наталия
У Верховній Раді обговорюють питання заборони Telegram — однак таке рішення підтримують не всі народні обранці.
Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Данило Гетманцев зазначив, що парламентська опозиція, ймовірно, поставила собі за мету вбити свободу слова в українському інтернеті. Пояснив, що на погоджувальній раді представники однієї з опозиційних фракцій знову вимагали внесення до порядку денного законопроєкту, що обмежує використання Telegram.
При цьому пояснив — вони чітко усвідомлюють, що переважна більшість українських громадян використовує месенджери, і зокрема цей, як основне джерело отримання новин. Зазначив також, що Telegram використовують українські військові, журналісти, блогери, у тому числі як засіб контрпропаганди та боротьби із дезінформаційними та когнітивними кампаніями ворога. А також для викриття фактів корупції, зловживань та порушень прав людини.
