У Раді б’ють на сполох: куди нардепи штовхають Україну

У Верховній Раді обговорюють питання заборони Telegram — однак таке рішення підтримують не всі народні обранці.

Народний депутат Данило Гетманцев зазначив, що парламентська опозиція, ймовірно, поставила собі за мету вбити свободу слова в українському інтернеті. Пояснив, що на погоджувальній раді представники однієї з опозиційних фракцій знову вимагали внесення до порядку денного законопроєкту, що обмежує використання Telegram.

При цьому пояснив — вони чітко усвідомлюють, що переважна більшість українських громадян використовує месенджери, і зокрема цей, як основне джерело отримання новин. Зазначив також, що Telegram використовують українські військові, журналісти, блогери, у тому числі як засіб контрпропаганди та боротьби із дезінформаційними та когнітивними кампаніями ворога. А також для викриття фактів корупції, зловживань та порушень прав людини.

“Очевидно, що ця анти-Telegram кампанія не має нічого спільного із захистом інтересів людей, демократією та національною безпекою. Складається враження, що єдина мета цих зусиль — добитися того, щоб Україна поповнила ряди групи лідерів цифрового авторитаризму поряд з КНДР, Росією та Іраном. Не думаю, що наша держава має боротися за якісь “чільні місця” у цьому списку. Тому “джихад” проти Telegram не підтримую і своїх колег закликаю зробити те саме”, — підсумував політик.

