Планы нардепов полностью провалятся: что посоветовали парламентариям

При цифровизации и информационной открытости тщетно пытаться установить запреты. В Раде, на примере России объяснили, что политикам нужно приспосабливаться.

Народный депутат Даниил Гетманцев отметил, что основатель Telegram Павел Дуров заявил: готовит для мессенджера новое программное обеспечение, которое позволит обходить цензуру. И даже использовать мессенджер в тех странах, где его блокируют. В частности, по словам нардепа, в России, недавно прикладывавшей сверхусилия для ограничения свободы слова в сети.

"На фоне этих новостей я еще раз обращаюсь к моим коллегам по парламенту. Не тратьте время и деньги налогоплательщиков на запреты, стремясь загнать общество в информационную резервацию. Это не только антидемократически. Это бесполезно", — отметил народный депутат.

Политик объяснил, что в информационном обществе, в период динамичного развития цифровых технологий, информация так или иначе найдет путь к гражданам.

"Тренуйтесь обосновывать свою позицию, открыто доказывать собственную правоту и бороться с фейками. Они будут так или иначе. Но держать общество в информационном вакууме, контролировать все, просто не удастся", — подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что ранее нардеп Гетманцев объяснял, почему не стоит запрещать Telegram. По его словам, парламентская оппозиция, вероятно, задалась целью убить свободу слова в украинском интернете. Объяснил, что на согласительном совете представители одной из оппозиционных фракций снова потребовали внесения в повестку дня законопроекта, ограничивающего использование Telegram.