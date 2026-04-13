Планы нардепов полностью провалятся: что посоветовали парламентариям

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
При цифровизации и информационной открытости тщетно пытаться установить запреты. В Раде, на примере России объяснили, что политикам нужно приспосабливаться.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Даниил Гетманцев отметил, что основатель Telegram Павел Дуров заявил: готовит для мессенджера новое программное обеспечение, которое позволит обходить цензуру. И даже использовать мессенджер в тех странах, где его блокируют. В частности, по словам нардепа, в России, недавно прикладывавшей сверхусилия для ограничения свободы слова в сети.
Политик объяснил, что в информационном обществе, в период динамичного развития цифровых технологий, информация так или иначе найдет путь к гражданам.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что ранее нардеп Гетманцев объяснял, почему не стоит запрещать Telegram. По его словам, парламентская оппозиция, вероятно, задалась целью убить свободу слова в украинском интернете. Объяснил, что на согласительном совете представители одной из оппозиционных фракций снова потребовали внесения в повестку дня законопроекта, ограничивающего использование Telegram.