Перемир’я може настати дуже швидко: до чого готуються в Україні

В Україні уже декілька тижнів тривають розмови про можливі вибори. І хоча і влада, і народні депутати наголошують на проведенні виборів після війни, підготовка, як виявляється, проводиться.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Юрій Камельчук розповів, що відбувається та які ризики несе проведення виборів під час перемир’я. За його словами, виборами в Раді “не пахне”, однак зазначив, що готуватися до виборів починали ще до повномасштабної російської збройної агресії.

“Чую від багатьох фракцій, що не на часі, проте інсайдери в багатьох партійних осередках доповідають зовсім інше. Робота планується, люди підбираються. Багато людей незадоволені тим, що в них немає обіцяного фінансового забезпечення. Шукають спостерігачів, моніторять якісь медіаканали, окремі громадські організації закуповують вже медіаресурс наперед, домовляються про це все. Створюються окремі YouTube канали. Великі політичні партії, як то кажуть, профільтровують свій електорат і виконавців. А люди з грошима шукають кандидатів до майбутніх виборів. Це видно і чути серед військових, тому що вони отримують пропозиції”, — розповів політик.

За його словами, всі розуміють, що перемир'я може настати дуже швидко і період виборів може бути коротким, тож вони не встигнуть підготуватися.

Народний депутат вказав на ризики — після перемир’я може знову відновитися активна фаза війни.

“І тут питання, що змінять тоді вибори? Просто розклад сил, які знову будуть знайомитися з роботою парламенту. Парламент може бути розірваний, Кабінет міністрів може бути незрозуміло як сформований. Основне, як утримати цілісність цих інституцій. Я не проти виборів, але я проти надто короткого періоду для виборів, коли ніхто не встигне зорієнтуватися”, — підсумував парламентар.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, про що в Раді попередили українців.



