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У Раді приголомшили шокуючою правдою: українцям варто готуватися вже зараз

Народний депутат Гончаренко розповів, якою буде зима в Україні, якщо триватиме війна

6 липня 2026, 20:37
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Кречмаровская Наталия

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що може з’явитися можливість завершити гарячу фазу війни восени. І керівник Офісу президента Кирило Буданов зазначив, що досягти цього було одним із завдань очільника України. Про небезпеку входження в зиму з війною розповіли і в Раді. 

У Раді приголомшили шокуючою правдою: українцям варто готуватися вже зараз

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що на Україну очікує дуже важка зима. 

“Якщо зайдемо ще в одну зиму під час війни, то вона буде супер складною. Думайте про це сьогодні, готуйтесь до неї, коли липень. Я вам зараз це абсолютно серйозно кажу. Будьте підготовлені, готуйте оселю, думайте, особливо, якщо ви живете ближче до лінії фронту. Оцініть, подумайте, можливо, якісь варіанти, куди ви зможете виїхати”, — порадив українцям нардеп. 

Політик зауважив, що не тільки Україна б’є по російських НПЗ. Росія, за його словами,  нищить автозаправки і інфраструктуру розподілу палива та б’є по виробниках продуктів. 

“Вони теж, на жаль, готуються. Це треба розуміти. Вже у Сумах, в Запорізькій області, в Донецькій області, в контрольованій частині, складно знайти де заправитись. Знищена велика кількість заправок і так далі”, — зазначив народний депутат. 

За його словами, Зеленський розуміє, що зима буде складною і тому він шукає варіанти, як провести президентські вибори та переобратися до цього періоду. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами народного депутата Гончаренка, Зеленський готується до виборів. Про це свідчать зустрічі президента України та стратегічні сесії, які проводить Зеленський.




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