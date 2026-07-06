У Раді приголомшили шокуючою правдою: українцям варто готуватися вже зараз

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Кречмаровская Наталия
Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що може з’явитися можливість завершити гарячу фазу війни восени. І керівник Офісу президента Кирило Буданов зазначив, що досягти цього було одним із завдань очільника України. Про небезпеку входження в зиму з війною розповіли і в Раді.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що на Україну очікує дуже важка зима.
Політик зауважив, що не тільки Україна б’є по російських НПЗ. Росія, за його словами, нищить автозаправки і інфраструктуру розподілу палива та б’є по виробниках продуктів.
За його словами, Зеленський розуміє, що зима буде складною і тому він шукає варіанти, як провести президентські вибори та переобратися до цього періоду.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами народного депутата Гончаренка, Зеленський готується до виборів. Про це свідчать зустрічі президента України та стратегічні сесії, які проводить Зеленський.