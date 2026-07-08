Перемирие может наступить очень быстро: к чему готовятся в Украине

В Украине уже несколько недель ведутся разговоры о возможных выборах. И хотя и власть, и народные депутаты настаивают на проведении выборов после войны, подготовка, как оказывается, проводится.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Юрий Камельчук рассказал, что происходит и какие риски несет проведение выборов во время перемирия. По его словам, выборами в Раде "не пахнет", однако отметил, что готовиться к выборам начинали еще до полномасштабной российской вооруженной агрессии.

"Слышу от многих фракций, что не ко времени, однако инсайдеры во многих партийных ячейках докладывают совсем другое. Работа планируется, люди подбираются. Многие люди недовольны тем, что у них нет обещанного финансового обеспечения. Ищут наблюдателей, мониторят какие-то медиаканалы, отдельные общественные организации закупают уже медиаресурс вперед, договариваются об этом. Создаются отдельные каналы YouTube. Большие политические партии, как говорится, профильтровывают свой электорат и исполнителей. А люди с деньгами ищут кандидатов к предстоящим выборам. Это видно и слышно среди военных, потому что они получают предложения”, — рассказал политик.

По его словам, все понимают, что перемирие может наступить очень быстро и период выборов может быть коротким, так что они не успеют подготовиться.

Народный депутат указал на риски – после перемирия может снова восстановиться активная фаза войны.

"И здесь вопрос, что изменят тогда выборы? Просто расклад сил, которые снова будут знакомиться с работой парламента. Парламент может быть разорван, Кабинет министров может быть непонятно как сформирован. Основное, как удержать целостность этих институтов. Я не против выборов, но я против слишком короткого периода для выборов, когда никто не успеет сориентироваться”, — подытожил парламентарий.

Напомним: портал "Комментарии" писал, о чем в Раде предупредили украинцев.



