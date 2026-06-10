“Парламент ніхто не питає”: в Раді розповіли, хто і як ухвалює важливі рішення

Днями народний депутат Олександр Качура зазначив, що війна завершиться в парламенті, адже саме в парламентарі вирішувалися ключові питання нашого державотворення.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що на сьогодні жодних документів щодо завершення війни в стінах парламенту не існує.

“Не знаю, про які саме рішення тут має говорити колега, тому що коли приймаються інші менш важливі рішення щодо співпраці з МВФ, щодо внесення додаткових податків для людей, щодо створення додаткових примусів до мобілізації, у парламенту, у монобільшості взагалі ніхто нічого не питає. Це відбувається на рівні Кабміну і на рівні Офісу президента. Вірніше рішення приймається в Офісі президента, а потім Кабмін їх видає як свої”, — зазначив політик.

На його думку, якраз не в парламенті буде прийматися рішення про завершення війни.

“Якщо ми говоримо про ратифікацію угоди про безпеку, яка мала б бути між Україною і США, тому що йшли розмови про те, що вона буде проголосована в конгресі США і буде проголосована в Верховній Раді України, то це абсолютно інший документ. Він є лише однією зі складових потенційного припинення або завершення війни в Україні, але не реального завершення як такого. Там мають бути інші рішення, прийняті в інших форматах, а не в Верховній Раді”, — переконаний народний депутат.

За його словами, не йшлося про голосування якихось документів про завершення війни і під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з народними депутатами, лідерами фракцій та груп.

“Розмова велася в ключі консолідації парламенту, підтримання необхідних законопроєктів для держави. Йшла розмова, аби знайти спільні знаменники, якщо між фракціями є певні розбіжності, між Офісом президента і парламентом”, — підсумував політик.

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