"Парламент никто не спрашивает": в Раде рассказали, кто и как принимает важные решения

На днях народный депутат Александр Качура отметил, что война завершится в парламенте, ведь именно в парламентарии решались ключевые вопросы нашего создания государства.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что на сегодняшний день никаких документов по завершению войны в стенах парламента не существует.

"Не знаю, о каких именно решениях здесь должен говорить коллега, потому что когда принимаются другие менее важные решения по сотрудничеству с МВФ, по внесению дополнительных налогов для людей, по созданию дополнительных принуждений к мобилизации, у парламента, в монобольшинства вообще никто ничего не спрашивает. Это происходит на уровне Кабмина и уровне Офиса президента. Вернее решение принимается в Офисе президента, а затем Кабмин выдает их как свои”, — отметил политик.

По его мнению, как раз не в парламенте будет приниматься решение о завершении войны.

"Если мы говорим о ратификации соглашения о безопасности, которое должно быть между Украиной и США, потому что шли разговоры о том, что оно будет проголосовано в конгрессе США и будет проголосовано в Верховной Раде Украины, то это абсолютно другой документ. Он лишь одна из составляющих потенциального прекращения или завершения войны в Украине, но не реального завершения как такового. Там должны быть другие решения, принятые в других форматах, а не в Верховной Раде", – убежден народный депутат.

По его словам, речь не шла о голосовании каких-либо документов о завершении войны и во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с народными депутатами, лидерами фракций и групп.

"Разговор шел в ключе консолидации парламента, поддержания необходимых законопроектов для государства. Шел разговор, чтобы найти общие знаменатели, если между фракциями есть определенные разногласия, между Офисом президента и парламентом", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, о каких проблемах предупредили в Раде.