Нардепи б’ють на сполох: про які масштабні проблеми попередили

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Кречмаровская Наталия
У Верховній Раді звернули увагу на зміни курсу національної валюти та розповіли, що очікує на українців у найближчому майбутньому.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Микола Тищенко зазначив, що долар стрімко дорожчає — в окремих обмінниках курс уже сягнув 45 грн і продовжує повзти вгору.
Політик також нагадав про іншу проблему: в Україні досі немає жодної притомної стратегії боротьби з ростом цін на пальне. Замість реальних кроків, зауважив нардеп, є “якісь незрозумілі акції з кешбеками, які ніяк не вирішують суть проблеми”. А якщо додати до цього здорожчання долара, то він неминуче та дуже швидко потягне за собою чергове подорожчання бензину й дизелю на заправках. По ланцюжку це вдарить по вартості абсолютно всіх товарів, пояснив парламентар.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яким буде курс долара в Україні до кінця 2026 року за версією штучного інтелекту. Вартість може сягати навіть понад 50 грн за долар.