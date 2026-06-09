Нардепи б’ють на сполох: про які масштабні проблеми попередили

У Верховній Раді звернули увагу на зміни курсу національної валюти та розповіли, що очікує на українців у найближчому майбутньому.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Микола Тищенко зазначив, що долар стрімко дорожчає — в окремих обмінниках курс уже сягнув 45 грн і продовжує повзти вгору.

“Хочу нагадати, що наш державний бюджет початково узгоджували з огляду саме на такі курсові показники. Але зараз ще далеко не кінець року, і я щиро сподіваюся, що таке стрімке падіння гривні — це не прихована стратегія уряду штучно наростити гривневу масу за рахунок інфляційного податку з наших громадян”, — зауважив народний депутат.

Політик також нагадав про іншу проблему: в Україні досі немає жодної притомної стратегії боротьби з ростом цін на пальне. Замість реальних кроків, зауважив нардеп, є “якісь незрозумілі акції з кешбеками, які ніяк не вирішують суть проблеми”. А якщо додати до цього здорожчання долара, то він неминуче та дуже швидко потягне за собою чергове подорожчання бензину й дизелю на заправках. По ланцюжку це вдарить по вартості абсолютно всіх товарів, пояснив парламентар.

“Є чітке відчуття, що Кабміну вже час трохи відійти від нескінченних красивих презентацій у соцмережах і нарешті впритул зайнятися жорсткою та адекватною регуляторною політикою. Бо реальна економіка живе не в лайках, а в цифрах на цінниках”, — підсумував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яким буде курс долара в Україні до кінця 2026 року за версією штучного інтелекту. Вартість може сягати навіть понад 50 грн за долар.



