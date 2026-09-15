“Офіс президента втратив контроль”: що сталося з Україною за 7 років “нових облич”

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Кречмаровская Наталия
Скандал уже з колишнім генеральним прокурором Русланом Кравченком не вщухає. Народні депутати та експерти розповідають своє бачення ситуації.
Офіс президента. Фото з відкритих джерел
Народний депутат Олексій Кучеренко пояснив, що виїзд уже ексгенпрокурора з України пов’язаний з тим, що Генеральну прокуратуру було втягнуто в політичні процеси, які відбувалися навколо САП, НАБУ, Міндічгейтів. Протистояння, підкреслив політик, було шалене.
Політик наголосив, що прокуратура — це стовп правової держави. На його переконання, важливі українські інституції, збереження суверенності, тобто недопущення впливу зовнішнього на формування інституцій.
За його словами, нинішні “хлопчики” захочуть звісно акцентувати, що до них все було не так, що 30 років йшли не туди. Однак, підсумував політик, Україна уже 7 років йде з “новою командою нових облич”.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, у якій країні, на думку експерта Івана Ступака, може опинитися Кравченко.