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“Офіс президента втратив контроль”: що сталося з Україною за 7 років “нових облич”

Народний депутат Кучеренко розповів своє бачення скандалу з уже колишнім генпрокурором

15 вересня 2026, 19:17
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Кречмаровская Наталия

Скандал уже з колишнім генеральним прокурором Русланом Кравченком не вщухає. Народні депутати та експерти розповідають своє бачення ситуації. 

“Офіс президента втратив контроль”: що сталося з Україною за 7 років “нових облич”

Офіс президента. Фото з відкритих джерел

Народний депутат Олексій Кучеренко пояснив, що виїзд уже ексгенпрокурора з України пов’язаний з тим, що Генеральну прокуратуру було втягнуто в політичні процеси, які відбувалися навколо САП, НАБУ, Міндічгейтів. Протистояння, підкреслив політик, було шалене.

“Цим всім процесом керував до певного часу Офіс президента, а потім процес став неконтрольованим”, — уточнив народний депутат. 

Політик наголосив, що прокуратура — це стовп правової держави. На його переконання, важливі українські інституції, збереження суверенності, тобто недопущення впливу зовнішнього на формування інституцій.

“Наша модель країни — це була потужна державна машина, державні інститути, президентський, Верховна Рада, всі конституційні органи, прокуратура, Антимонопольний комітет і так далі. А тепер виявляється, що Україна і українська влада, яку обрав народ України 7 років тому, без допомоги, так би мовити, зовнішніх оцих експертів не спроможні самі сформувати свої державні інституції. Це ж дуже серйозне питання. Якщо держава не спроможна свої органи управління сформувати, то постає питання, ключове, а вона спроможна бути державою чи ні?”, — наголосив політик. 

За його словами, нинішні “хлопчики” захочуть звісно акцентувати, що до них все було не так, що 30 років йшли не туди. Однак, підсумував політик, Україна уже 7 років йде з “новою командою нових облич”. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, у якій країні, на думку експерта Івана Ступака, може опинитися Кравченко.




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=PYAqmeEA8aI
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