“Кравченко банально втік”: експерт приголомшив, де може опинитися ексгенпрокурор

У понеділок українців сколихнула новина про несподіваний виїзд Руслана Кравченка, відставку якого з посади генерального прокурора Рада підтримала у вівторок. До того ж Кравченко зробив декілька гучних заяв і про директора НАБУ Семена Кривоноса і про президента України Володимира Зеленського.

Руслан Кравченко. Фото з відкритих джерел

Колишній працівник СБУ та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки Іван Ступак розповів, у якій країні може опинитися Руслан Кравченко.

"Давайте так, без прикрас ми розуміємо, що пан Кравченко банально втік. Жодних зустрічей з жодними іноземними якимись лідерами, керівниками юстиції інших країн в Європі у нього не буде. Можливо, на підтвердження своєї версії, він викладе якусь світлину з якимись там другорядними персонами. Можливо це буде якась "консерва" стара, щоб показати, що він дійсно зустрічається. Але по факту йому дали можливість банально втекти”, — зауважив експерт.

Він зазначив, що заява від президента була після того, як Кравченко вже виїхав за кордон. Ступак припустив, що це було погоджено з Офісом президента.

"Для силовиків, для НАБУ та САП тепер це питання честі. Якщо у них є матеріали, які свідчать про причетність Кравченка до якихось там дій, те, що вони ще не опубліковували, то їм обов'язково через нового тимчасово виконуючого обов'язки генпрокурора, а він буде призначений, ініціювати питання про екстрадицію пана Кравченка, де б він не був, якій юрисдикції”, — зазначив експерт.

Також Ступак розповів, у якій країні може опинитися Кравченко. За його словами, Кравченко виїхав до Європи, але маршрут його пролягає до однієї з країн Близького Сходу, Перської затоки. Це, можливо, Об'єднані Арабські Емірати, зазначив експерт.

“Там простіше загубитися, там вони складно співпрацюють з приводу видачі людей. У порівнянні з європейською юрисдикцією там набагато складніше видають. Там можна домовитися — якщо ти профінансував вже певну нерухомість, вклався в Об'єднані Арабські Емірати, то в принципі вони не видають. Зрозуміло, можна ще виїхати до Ізраїлю, якщо в тебе є ізраїльський паспорт. Там взагалі нікого не видають… Подивимося, де він спливе”, — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яке рішення Зеленського може в результаті розвалити Раду.