"Офис президента потерял контроль": что произошло с Украиной за 7 лет "новых лиц"

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Кречмаровская Наталия
Скандал уже с бывшим генеральным прокурором Русланом Кравченко не утихает. Народные депутаты и эксперты рассказывают о своем видении ситуации.
Офис президента. Фото из открытых источников
Народный депутат Алексей Кучеренко объяснил, что выезд уже экс-генпрокурора из Украины связан с тем, что Генеральная прокуратура была вовлечена в политические процессы, происходившие вокруг САП, НАБУ, Миндичгейтов. Противостояние, подчеркнул политик, было безумным.
Политик подчеркнул, что прокуратура – это столб правового государства. По его убеждению, важны украинские институции, сохранение суверенности, то есть недопущение влияния внешнего на формирование институций.
По его словам, нынешние "мальчики" захотят, конечно, акцентировать, что до них все было не так, что 30 лет шли не туда. Однако, подытожил политик, Украина уже 7 лет идет с "новой командой новых лиц".
Напомним: портал "Комментарии" писал, в какой стране, по мнению эксперта Ивана Ступака, может оказаться Кравченко.