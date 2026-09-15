"Офис президента потерял контроль": что произошло с Украиной за 7 лет "новых лиц"

Скандал уже с бывшим генеральным прокурором Русланом Кравченко не утихает. Народные депутаты и эксперты рассказывают о своем видении ситуации.

Офис президента. Фото из открытых источников

Народный депутат Алексей Кучеренко объяснил, что выезд уже экс-генпрокурора из Украины связан с тем, что Генеральная прокуратура была вовлечена в политические процессы, происходившие вокруг САП, НАБУ, Миндичгейтов. Противостояние, подчеркнул политик, было безумным.

"Этим всем процессом руководил до поры до времени Офис президента, а затем процесс стал неконтролируемым", — уточнил народный депутат.

Политик подчеркнул, что прокуратура – это столб правового государства. По его убеждению, важны украинские институции, сохранение суверенности, то есть недопущение влияния внешнего на формирование институций.

"Наша модель страны — это была мощная государственная машина, государственные институты, президентский, Верховная Рада, все конституционные органы, прокуратура, Антимонопольный комитет и т. д. А теперь оказывается, что Украина и украинская власть, избранная народом Украины 7 лет назад, без помощи, так сказать, внешних этих экспертов не способна сама сформировать свои государственные институты. Это очень серьезный вопрос. Если государство не способно свои органы управления сформировать, то возникает вопрос, ключевой, а оно может быть государством или нет?”, — подчеркнул политик.

По его словам, нынешние "мальчики" захотят, конечно, акцентировать, что до них все было не так, что 30 лет шли не туда. Однако, подытожил политик, Украина уже 7 лет идет с "новой командой новых лиц".

Напомним: портал "Комментарии" писал, в какой стране, по мнению эксперта Ивана Ступака, может оказаться Кравченко.



