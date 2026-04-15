Офіс без інтриг: як Буданов «зламав» стару систему Єрмака

Останні дні у медіа активно обговорюються перші сто днів Кирила Буданова на посаді голови Офісу президента. При цьому сам Буданов також активізувався, дав інтерв’ю низці ЗМІ. А видання "Bloomberg" і взагалі назвало очільника Офісу президента таким, що стрімко зміцнює позиції як один із найвпливовіших переговорників у міжнародній політиці. За даними ЗМІ, Буданова сприймають всерйоз не лише союзники України, а й представники Росії, що виглядає майже парадоксально на тлі війни, що триває. Які перші 100 днів роботи Кирила Буданова на чолі Офісу президента? Що змінилося у внутрішній та зовнішній політиці України? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Кирило Буданов. Фото: із відкритих джерел

Буданов довів, що Офіс може працювати як злагоджений механізм

Політичний експерт Світлана Кушнір зазначила, перші 100 днів Кирила Буданова в Офісі президента показали, що управлінська парадигма не просто змінилася – її ніби переїхав БТРом.

"Раптом з'ясувалося, що ОПУ може бути не "генератором інтриг" і темною тінню, що лякає Кабмін ночами, а звичайним сервісним органом глави держави. Тепер Офіс забезпечує результат, а не створює "білий шум", від якого раніше закладало вуха всій країні. Давайте обережно припустимо: ми спостерігаємо демонтаж тієї самої авторитарної моделі, де попередній очільник намагався бути і швецем, і жнецем, і на дуді гравцем, тобто єдиним центром ухвалення абсолютно всіх рішень. Але за все треба платити: надмірна повнота повноважень неминуче перетворюється на надмірну відповідальність. Під цією вагою "картковий будиночок" Андрія Єрмака і посипався – видовищно, хоч і передбачувано", – зазначила експерт.

Вона продовжує, Буданов, як кадровий військовий, заніс у високі кабінети не лише свій фірмовий погляд, а й суворе розуміння дихотомії "наказ – виконання". Заступники голови Офісу нарешті згадали, що вони дорослі суб’єктні люди, а не просто статисти в чужій грі. Всі, до речі, очікували повної заміни команди, але поки це не сталося. Тому ще почекаємо.

"Відносини з Верховною Радою та Кабміном теж зазнали метаморфоз: від примусу до координації, а Офіс перестав грати роль "наглядача з батогом". Голосування у Раді стали показовими: замість звичних істерик і криз, після короткої (і, напевно, дуже змістовної) розмови з керівником ОП парламент раптом увійшов у робочий ритм. Чи то авторитет спрацював, чи то професійна звичка Кирила Олексійовича знати про всіх трохи більше, ніж вони самі про себе знають. Подивимося, як буде далі, бо якщо парламентську кризу можна було вирішити лише зустріччю з Будановим, то чого ж тягли так довго? За ці 100 днів – о диво! – ми не побачили жодного гучного скандалу з підкилимними іграми ОП. Можна було б подумати про повернення до демократії, хоча, можливо, це просто специфічне вміння розвідників не залишати відбитків пальців там, де не треба?", – зазначила Світлана Кушнір.

Щодо міжнародної арени, то експерт говорить, що Буданов став тим самим "кризовим менеджером" від України, на якого у Вашингтоні дивляться з повагою, а в Москві – з нервовим тиком. Bloomberg може називати його хоч "найвпливовішим переговорником", хоч магістром Йодою, але факт лишається фактом: після включення Буданова до складу української делегації перемовини перейшли у конструктив. Ми сподівалися на швидке вирішення щодо війни та отримання справедливого миру для нашої держави, але втрутилася спецоперація на Близькому Сході. Перемовини забуксували. Перезапуск їх – великий виклик, та й не один там Буданов задіяний в складні процеси в трикутнику "Україна – США – РФ".

"Окремий успіх – це, звісно, активізація обмінів полоненими, яка відбулася якраз за безпосередньої участі Буданова. Це кейс, де результат важить більше за будь-які декларації. Повернення наших захисників стало не разовим піар-актом під камери, а системною роботою, де тиша процесу конвертується в реальні життя і сотні визволених з лабетів російського полону українських захисників", – зазначила експерт.

Підбиваючи підсумок цих ста днів Світлана Кушнір зазначила, що Кирило Буданов довів, що Офіс може працювати як злагоджений механізм. Виявляється, якщо безпека держави стоїть вище за політичні рейтинги, то і стратегічна вага рішень з'являється сама собою. Головне тепер – щоб цей "військовий дзен" не розбився об перші ж виборчі амбіції чи нашіптування деяких радників в Офісі.

"Щодо радників. Стара команда поки лишається майже у повному складі. За це в бік Буданова летить багато стріл, але він не поспішає ламати Офіс через коліно, при цьому контролює всі процеси. Тож за його спиною ніяка татарівська мишка свої брудні справи не зробить, а рішення, думаю будуть. Чекаємо і дивимось", – підсумував Світлана Кушнір.

Тепер менше переживань за те, хто представляє Україну на переговорах

Політолог, партнер міжнародного комунікаційного агентства Good Politics Максим Джигун говорить, що однією з вилізняльних рис Офісу президента за часів Єрмака була демонізація, багато у чому заслужена, очільника і його впливу на політичну систему країни.

"Мені видається, що головною заслугою Буданова є те, що Офіс президента перестав розглядатися, як якась інституція, яка править всією політичною системою, з підкилимними іграми, з якимись там домовленостями, з подібними речами, які там йдуть у розріз з інтересами держави. Все ж таки, сприйняття Буданова позитивне у суспільстві і яким воно було за його очільництва ГУР, таким воно залишилося і зараз за очільництва Офісу президента. І мені здається, що пожвавилася взаємодія між Офісом президента і з різними гравцями: політичними, неполітичними, бізнесовими, громадськими, подібними інституціями, що не могло негативно відобразитися на загалом сприйнятті цієї інституції", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Щодо міжнародної політики, то Максим Джигун говорить, очевидно, що тепер менше є переживань за те, як Україна представлена на міжнародному рівні, зокрема, у переговорному процесі.

"Тому що людина, яка по спеціальності свої є дуже навченою, дуже освіченою у контексті переговорного процесу, тому що розвідка вона про це. І є відчуття, що нас представляють люди, які мають профільну освіту, які мають багаторічний досвід, і за домовленості яких не з'являється якихось сумнів і переживань. Тому очевидно, що це викликає повагу і у міжнародної спільноти, яка зараз, вочевидь, інші підходи бачить, у тому числі у росіян, які розуміють, що тут цими інструментами їхньої маніпуляції і розводів не вдасться нічого досягти. Тому що Україну представляє людина, яка знається на цих процесах, як і знається як на все це не потрапити", – зазначив Максим Джигун.

Він додає, з точки зору особистої, політичної Буданова, то його дещо дивують такі активні спроби випитати в очільника Офісу президента, чи йде він на президентські вибори чи не йде, але разом з тим зрозуміло, що долученість до вищих політичних кіл, причому на різних рівнях і за різними напрямками державного управління, політичної активності у Буданова зараз з'явилося краще розуміння, як працює політична система.

"Я думаю, що у Буданова можуть бути президентські амбіції, щонайменше, скажімо, парламентські, але, як зазначають самі представники влади, зокрема, у нещодавньому матеріалі українських медіа, про те, що поки що Буданов не може конкурувати за лідерство із тим же Залужним. Тому що у Залужного зовсім інакша аудиторія, і вона значно масовіша і Буданов поки що не може змагатися за першість в президентських рейтингах, попри те, що, звісно, його вплив зростає", – констатував Максим Джигун.

