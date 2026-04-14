Буданов відверто розповів про сперечання із Зеленським
Буданов відверто розповів про сперечання із Зеленським

Буданов наголосив, що не боїться сперечатися з Зеленським, якщо має іншу думку

14 квітня 2026, 12:50
Кравцев Сергей

Керівник Офісу президента та ексначальник Головного управління розвідки заявив, що він не боїться не погоджуватися з главою держави Володимиром Зеленським і відстоювати свою точку зору. Як інформує портал "Коментарі", свою позицію Буданов озвучив в інтерв’ю "Bloomberg".

Володимир Зеленський та Кирило Буданов. Фото: з відкритих джерел

"Я генерал, Герой України. Якщо я в чомусь упевнений, я можу сперечатися з ким завгодно", – зазначив Кирило Буданов.

Він також назвав неправильним припущення про те, що Зеленський запропонував йому посаду керівника ОП, бо боявся зростання популярності очільника ГУР і хотів зберегти його у в своєму оточенні.

"Що стосується адміністративного впливу – я більше не є керівником розвідки, але зараз я займаюся організацією роботи всіх. Тож чи справді ви вважаєте, що я став слабкішим?", – висловився Кирило Буданов.

На запитання, чи може він балотуватися в президенти, коли настане час, керівник ОП відповів більше, ніж інтригуюче, він назвав це питання цікавим і попросив задати наступне.

У ході цього ж спілкування Буданов розповів, що Україна свідомо приховує деталі неофіційних контактів із Росією, щоби не послабити власні позиції на переговорах.

За його словами, Київ підтримує обмежені та закриті канали комунікації з представниками російської сторони. Йдеться про тих, хто, незважаючи на політичну риторику, тверезо оцінює ситуацію на фронті та реальні ресурси обох країн. Такі контакти, як зазначив Буданов, дозволяють Україні краще розуміти можливі сценарії розвитку подій та позиції Москви. При цьому українська сторона навмисно не розкриває подробиць цих діалогів. 

Буданов наголосив, що будь-яка публічність чи тиск на учасників переговорів з боку РФ може призвести до серйозних наслідків.




